TISH AMICI 2019 – Sabato 30 marzo 2019 comincia una nuova edizione del serale di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi e giunto alla 18esima edizione. Per i 12 concorrenti che hanno ottenuto il pass per il serale arriva la grande occasione di farsi conoscere dal vasto pubblico del sabato sera di Canale 5: un’opportunità che non possono fallire.

Dopo il lungo cammino durato cinque mesi, è il momento di tirare le somme. A fronteggiarsi saranno come di consueto la squadra blu contro quella bianca. L’edizione 2019 di Amici si prevede ricca di novità, con la reintroduzione dei direttori artistici, che quest’anno saranno il tenore Vittorio Grigolo e soprattutto Ricky Martin.

Una delle concorrenti che finora ha più fatto parlare di sé è sicuramente Tish, giovane e talentuosa cantante che fa parte della squadra blu. Scopriamo meglio chi è Tish.

Tish Amici 2019 | Chi è

Classe 2000, Tish, pseudonimo di Tijana Boric, vive a Gorizia ma ha origini serbe. Sin da ragazza Tish ha avuto una grande passione per la musica, e in particolare per il canto. Cantare infatti si può ritenere la sua vera e propria vocazione, che la sua famiglia le ha trasmesso da bambina.

L’amore per la musica è scoccata in lei quando, alle scuole medie, durante una recita, ha iniziato a cantare davanti a tutti. Ora la grande occasione di Amici, segno che ha ormai le sette note nel sangue.

Da adolescente, prendendo lezioni di canto, si è appassionata anche al teatro, tanto che oggi il suo sogno è quello di entrare a far parte di un musical. Attualmente si è trasferita a Torino per iniziare l’università.

Tish ha un carattere molto schivo e riservato, di lei si sa molto poco e in questo è molto diversa dagli altri giovani concorrenti del talent di Canale 5. Un suo tratto distintivo sono i due puntini che ha sul viso, all’altezza degli zigomi. La ragazza ha raccontato che si tratta di puntini che lei stessa ogni mattina disegna con una matita.

Prima dell’inizio del serale ha fatto parlare di sé per una violenta discussione con un altro concorrente, Alberto, ma i due hanno poi fatto pace.

Tish Amici 2019 | Instagram

Non particolarmente attiva sui social, è comunque seguita da 157mila persone sul suo profilo Instagram.