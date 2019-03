Portogallo Ucraina streaming e diretta tv: ecco dove vedere la partita valida per le qualificazioni a Euro 2020

PORTOGALLO UCRAINA STREAMING – Venerdì 22 marzo 2019 alle ore 20,45 il Portogallo di Cristiano Ronaldo (tornato tra i convocati) sfida l’Ucraina nella prima gara del girone B delle qualificazioni a Euro 2020.

Da una parte i campioni in carica; dall’altra i gialloblu guidati da Shevchenko che hanno tanta voglia di tornare a disputare una manifestazioni importante.

Portogallo-Ucraina sarà visibile in diretta tv esclusiva su Italia 1 con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Aldo Serena.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE QUALIFICAZIONI A EURO 2020

Dove vedere Portogallo Ucraina in tv? Rai? Sky Sport? Dazn? In streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

Portogallo Ucraina streaming | Dove vederla in tv

La partita di qualificazione a Euro 2020 tra Portogallo e Ucraina va in onda in chiaro, completamente gratis, su Italia 1.

Previsto un ampio pre e post partita con l’intervento di diversi esperti e commentatori. “Pressing Euro 2020”, il nome del programma, sarà condotto da Giorgia Rossi, con ospiti Alessio Tacchinardi e Massimo Callegari.

Calcio d’inizio previsto per le ore 20,45.

Telecronaca di Pierluigi Pardo e Aldo Serena.

IL REGOLAMENTO DELLE QUALIFICAZIONI A EURO 2020

Portogallo Ucraina streaming | Dove vederla in live streaming

La gara tra Portogallo e Ucraina sarà trasmessa anche in live streaming gratis tramite la piattaforma MediasetPlay. Per seguire la partita bisognerà effettuare dei semplici passaggi.

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DI QUALIFICAZIONE A EURO 2020

Ma non finisce qui. Ci sono tanti altri siti che potrebbero trasmettere la gara in diretta. Ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE QUALIFICAZIONI A EURO 2020

Portogallo Ucraina streaming | Le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Portogallo-Ucraina:

PORTOGALLO: Rui Patricio, Mario Rui, Ruben Dias, Pepe, Cancelo, Guerriero, Pizzi, Carvalho, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, André Silva

UCRAINA: Pyatov, Mykolenko, Krivtsov, Burda, Karavaev, Zinchenko, Malinovskiy, Stepanenko, Marlos, Tsygankov, Moraes

QUALIFICAZIONI EURO 2020, IL CALENDARIO DELL’ITALIA