Una dedica speciale e inaspettata, quella di Ambra Angiolini per il suo ex Francesco Renga. La regina di Non è la Rai nel giorno della Festa del papà ha voluto omaggiare il padre dei suoi due figli con un semplice e toccante messaggio sui social.

Sul suo account Instagram , l’attrice ha pubblicato una foto in cui compaiono i suoi due figli sorridenti, Jolanda e Leonardo, nati dal matrimonio con il cantante da cui Ambra si è separata ufficialmente nel novembre del 2015, dopo undici anni di vita insieme.

Accanto alla foto, l’attrice e conduttrice ha scritto: “Grazie papà”. Accanto, Ambra Angiolini tagga sia il papà Alfredo che l’ex marito Francesco Renga. Una dedica semplice, ma intensa, che sottolinea come i due abbiano mantenuto un ottimo rapporto nonostante la rottura dopo la lunga storia.

Ambra e Allegri: “È arrivato quello che non stavo cercando, ma che era necessario trovassi”

Oggi Ambra è fidanzata con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. La loro storia va avanti già da un po’ e i due sembrano molto innamorati. Secondo alcune indiscrezioni, pare che la coppia sia vicina al matrimonio, anche se ancora non arrivano né smentite né conferme.

Ambra ha parlato per la prima volta della sua storia con Allegri la scorsa estate. Allora, in un’intervista a Vanity Fair, rivelava: “Ho mollato molti più analisti che uomini”. “Me ne stavo per conto mio e l’idea di portarmi dietro un fidanzato per lungo tempo mi atterriva. Gli anni più belli me li sono goduti anche per questo”. Ma oggi è un’altra Ambra quella che parla: “mi sento molto solida nella vita privata”, raccontava ancora l’attrice.

“È arrivato l’unico uomo nella vita che sia stato capace di abbracciarmi senza stringermi. È arrivato quello che non stavo cercando ma che era necessario trovassi”, continuava Ambra, che concludeva: “È talmente bello che non mi interessa che qualcuno capisca né che la cosa piaccia o dispiaccia. Per la prima volta mi interessa soltanto una cosa: saper che tornerà da me. Sempre”.