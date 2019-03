Isola dei Famosi 2019 Nomination | Concorrenti | Alessia Marcuzzi | Televoto

ISOLA DEI FAMOSI 2019 NOMINATION – Di puntata in puntata, i naufraghi dell’Isola dei Famosi devono decidere chi mandare in nomination. Spetta poi al pubblico da casa, tramite il televoto, decretare i concorrenti che devono abbandonare il gioco.

Ecco di seguito tutte le nomination di questa nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi.

Isola dei Famosi 2019 Nomination | Decima puntata

Nel corso della puntata di lunedì 18 marzo 2019, dopo l’eliminazione di Paolo Brosio e una nuova prova leader (vinta per l’ennesima volta dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soleil Sorgè), si è arrivati a un nuovo giro di nomination.

La prossima puntata – ha annunciato Alessia Marcuzzi – sarà la semifinale del reality. I concorrenti dunque iniziano a vedere la fine della loro esperienza. Nella puntata di lunedì 25 marzo a sfidarsi al televoto saranno Luca Vismara (ormai un esperto di nomination, per quante ne ha ricevute) e Marina La Rosa. Tutti gli altri concorrenti, dunque, sono già qualificati alla finale dell’Isola dei Famosi di giorno 1 aprile.

Isola dei Famosi 2019 Nomination | Nona puntata

Nella nona puntata dell’Isola dei Famosi, in onda lunedì 4 marzo in prima serata, a dover lasciare il gioco è Ariadna Romero. È lei infatti la più votata dal pubblico dopo che settimana scorsa il televoto in atto era stato annullato per via dell’abbandono improvviso di Ghezzal. Tutti i naufraghi erano a rischio eliminazione e i telespettatori hanno optato per la Romero.

Nella parte finale della trasmissione spazio, come sempre, alle nomination da parte dei naufraghi: i più votati sono Paolo Brosio e Luca Vismara. Sono loro, dunque, a finire al televoto in vista della prossima puntata.

Isola dei Famosi 2019 Nomination | Ghezzal si ritira, annullato il televoto

Colpo di scena all’Isola dei Famosi. Nel giro di pochi giorni si sono ritirati due concorrenti: prima Jo Squillo, per dei motivi di saluti, poi Ghezzal, che ha manifestato una forte nostalgia di casa e della sua famiglia. Tanto da decidere di abbandonare il gioco.

L’ex calciatore si è sempre detto molto legato agli affetti personali e negli ultimi giorni ha espresso il desiderio di far ritorno dai suoi cari, lasciando così l’Honduras.

Una decisione che ha sconvolto il televoto, considerando che Ghezzal era in nomination. Il televoto è stato così annullato e gli spettatori che avevano già votato saranno rimborsati.

Nella nona puntata dell’Isola dei Famosi, in onda lunedì 11 marzo, tutti i concorrenti rimasti in gara saranno automaticamente in nomination, tranne la leader della settimana. Come sempre spetterà al pubblico decidere chi dovrà dire addio definitivamente al gioco.

Isola dei Famosi 2019 Nomination | Ottava puntata

Nell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi, trasmessa lunedì 4 marzo 2019, Jeremias Rodriguez ha dovuto abbandonare l’Honduras, scontrandosi con Luca Vismara e Marina La Rosa al televoto. In seguito, gli è stata concessa anche una seconda opportunità: arrivando sull’Isola che non c’è, ha sfidato Kaspar Capparoni a un televoto lampo, ma non è riuscito a trionfare neanche questa volta, tornando in Italia.

Alla fine della puntata, sono stati scelti tre nuovi naufraghi per le nomination del nono appuntamento: si tratta dell’ormai habitué Luca Vismara (nominato dalla leader Soleil), Ghezzal e Aaron Nielsen.

Isola dei Famosi 2019 Nomination | Settima puntata

Nella settima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì 27 febbraio 2019, ad essere eliminate sono le sorelle Mihajlovic. Le figlie dell’allenatore, risultate le più votate dal pubblico da casa, hanno deciso di non giocarsi la loro ultima chance restando sull’Isola che non c’è, dove si trovano Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni.

Alla fine della puntata, come sempre, le nomination dai parte dei naufraghi in Honduras. I più votati, e che finiscono quindi al televoto, sono Luca Vismara, Marina La Rosa e Jeremias Rodriguez.

Isola dei Famosi 2019 Nomination | Sesta puntata

Nella sesta puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì 20 febbraio 2019, ci sono state due eliminazioni: la prima ha riguardato Giorgia Venturini, che già in settimana aveva chiesto a gran voce di lasciare l’Honduras perché provata fisicamente e mentalmente, e Stefano Bettarini, che ha perso nel televoto-lampo a sorpresa contro Aaron Nielsen, Jo Squillo e Sarah Altobello.

L’ex calciatore però, a differenza di Giorgia, ha deciso di non lasciare l’Isola accettando di raggiungere Kaspar Capparoni nell’Isola che non c’è.

Nella parte finale della trasmissione, poi, ci sono state le nuove nomination, dalle quali era escluso Ghezzal, eletto nuovo leader del gruppo: alla fine, a rischiare l’eliminazione nella puntata di mercoledì 27 febbraio 2019 saranno le sorelle Mihajlović, Riccardo Fogli e Luca Vismara.

Isola dei Famosi 2019 Nomination | Quinta puntata

Nella quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2019, andata in onda per la prima volta nella nuova collocazione del mercoledì sera, ci sono state ben due eliminazioni. Kaspar Capparoni, risultato il più votato dal televoto settimanale, ha avuto però una nuova chance finendo sull’isola che non c’è. Alessia Marcuzzi ha aperto poi un nuovo televoto, per una seconda eliminazione a sorpresa: i nominati sono Stefano Bettarini, Yuri Rambaldi e Giorgia Venturini. Questa volta a dover lasciare definitivamente l’isola è Yuri. Il ragazzo ha rifiutato la proposta di trasferirsi sull’Isola che non c’è, e ha dovuto quindi abbandonare il programma.

Come sempre alla fine della trasmissione spazio per le nomination: i più votati sono stati Giorgia Venturini, Luca Vismara e Marco Maddaloni.

Isola dei Famosi 2019 Nomination | Quarta puntata

Nel corso della quarta puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda su Canale 5 domenica 11 febbraio 2019, l’eliminata è Grecia Colmenares. L’attrice ha perso al televoto contro Sarah e Yuri. Nel corso della puntata sono sbarcati in Honduras due nuovi naufraghi: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè. A finire in nomination, in vista della prossima puntata, sono Yuri Rambaldi, Sarah Altobello e Kaspar Capparoni.

Isola dei Famosi 2019 Nomination | Terza puntata

Nella terza puntata dell’Isola è stata eliminata Demetra Hampton, mentre la Polena Francesca Cipriani ha deciso di abbandonare il gioco. Si è ritirato anche John Vitale, concorrente di Saranno Isolani travolto da alcune polemiche legate ad alcuni suoi vecchi post offensivi nei confronti di Barbara D’Urso.

In nomination, in vista della puntata del 10 febbraio, sono finiti Grecia Colmenares, Yuri Rambaldi e Sarah Altobello.

Isola dei Famosi 2019 Nomination | Seconda puntata

La prima eliminata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi è, a sorpresa, Taylor Mega. Intanto Paolo Brosio diventa il nuovo leader e manda in nomination Grecia Colmenares. Le altre sono rimandate alla prossima puntata, prevista già per domenica 3 febbraio sempre in prima serata su Canale 5. Resta aperto il televoto dei quattro non famosi Alice, Giorgia, John e Yuri di Saranno Isolani.

Isola dei Famosi 2019 Nomination | Prima puntata

Nella seconda puntata dell’Isola dei Famosi, in onda giovedì 31 gennaio 2019 su Canale 5 in prima serata, i nominati sono Kaspar Capparoni, Demetra Hampton e Taylor Mega. Chi di loro dovrà lasciare il programma? (QUI tutti i dettagli sulla seconda puntata)

Isola dei Famosi 2019 Nomination | Regolamento

Il meccanismo del programma è in fondo lo stesso da anni, ma non per questo ha perso interesse e fascino. I concorrenti dovranno infatti di puntata in puntata affrontare varie prove per decretare il leader della settimana e stabilire chi va in nomination.

Al pubblico, poi, la decisione finale: chi risulta più votato al televoto deve infatti abbandonare l’Isola.

Isola dei Famosi 2019 Nomination | Dove vederla

L’Isola dei Famosi 2019 va in onda ogni giovedì sera su Canale 5 a partire dalle 21.20.

Per vedere il programma, basta sintonizzarsi al canale 5 o in HD al canale 505 del digitale terrestre o, per chi è in possesso del decoder di Sky, al canale 105.

Ovviamente è possibile vedere il reality anche in streaming. L’Isola dei Famosi 2019 va in onda in diretta anche sulla piattaforma Mediaset Play, accessibile da pc, smartphone e tablet sia sul sito che sull’omonima app.

Le puntate vengono rese disponibile anche on demand sulla stessa piattaforma.

> Qui come vedere l’Isola dei Famosi in streaming