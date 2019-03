Modena, donna e nipote di 5 anni cadono dal decimo piano e muoiono: ipotesi omicidio-suicidio

A Modena, una donna di 47 anni e suo nipote di 5 anni sono morti dopo essere caduti dal balcone di un appartamento sito al decimo piano di un edificio.

La donna era la zia del bambino. La tragedia è avvenuta nella serata di domenica 17 marzo. I due erano soli nell’appartamento e sono morti sul colpo.

Al momento l’ipotesi su cui sta lavorando la procura è quella dell’omicidio-suicidio: gli inquirenti tendono ad escludere la pista dell’incidente.

Non è chiaro al momento perché la 47enne si trovasse in casa col nipote, figlio di suo fratello. Al loro arrivo sul posto, gli agenti hanno trovato la camera da letto chiusa a chiave dall’interno, un elemento che farebbe propendere per il gesto volontario.

La donna, secondo quanto si apprende in queste ore, non soffriva comunque di problemi psichici. Sarebbero stati però gli stessi genitori del bambino ad avallare la pista dell’omicidio-suicidio.

C’è ancora il massimo riserbo sulle motivazioni che potrebbero aver spinto la 47enne a compiere questo assurdo gesto. Nell’abitazione non sono stati rinvenuti biglietti che spiegassero le ragioni di quanto avvenuto.

Sarà quindi compito della procura, coordinata dal pm Maria Angela Sighicelli, e degli inquirenti fare piena luce sul fatto.