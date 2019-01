Ora o mai più 2019 | Anticipazioni | Polemica | Cast | Concorrenti | Amadeus | Streaming tv

ORA O MAI PIÙ 2019 – “Ora o mai più” è il programma dedicato alla musica italiana, condotto da Amadeus, la cui seconda edizione va in onda dal 19 gennaio 2019.

In cosa consiste? Protagonisti sono otto cantanti, un tempo noti che poi sono stati dimenticati (nonostante i brani popolari da questi interpretati).

Il programma, ideato da Carlo Conti, permette agli otto concorrenti in gara di rimettersi in gioco: ma come? I cantanti avviano una nuova competizione musicale (una sorta di talent show) e sono supportati da una giuria di esperti il cui compito – tra i tanti – è quello di esprimere un voto tecnico (unito a quello di 100 persone del pubblico presente in sala).

Al vincitore viene poi offerto un contratto discografico per un nuovo progetto musicale.

Alla prima edizione di “Ora o mai più” hanno preso parte nove cantanti: Marco Armani, Alessandro Canino, Massimo Di Cataldo, Jalisse, Donatella Milani, Valeria Rossi, Stefano Sani, Francesca Alotta e Lisa e proprio quest’ultima si è aggiudicata la vittoria.

Ora o mai più 2019 | Anticipazioni | La polemica

La seconda edizione di “Ora o mai più” è composta da sei puntate che vanno in onda ogni sabato, dal 19 gennaio al 2 marzo, dallo studio 2000 del Centro di produzione Mecenate della Rai di Milano.

La formula del programma è invariata: gli otto cantanti vengono affiancati e giudicati dai coach, presenti sia per aiutare che per pungolare i concorrenti.

Inoltre, ogni episodio prevede la partecipazione di un superospite diverso, la cui presenza ha un certo impatto sulla competizione poiché si tratta un ospite votante.

Nel 2019 non ci sono più Loredana Berté e Patty Pravo (poiché entrambe a Sanremo 2019), né Marco Masini (che ha vinto la prima edizione poiché coach di Lisa) e Michele Zarrillo nel gruppo dei coach. Nella seconda edizione il loro posto viene occupato da Donatella Rettore, Ornella Vanoni, Toto Cutugno e i Ricchi e Poveri.

Poco prima dell’avvio della seconda edizione, c’è stata una polemica scatenata dai fan di Lisa, la vincitrice della prima edizione di “Ora o mai più”.

La polemica ha avuto origine dall’intervista di Amedeus, il conduttore del programma, fatta a Domenica In. In quell’occasione, il noto conduttore Rai ha elogiato il successo del format menzionando alcuni concorrenti della prima edizione, ma senza mai parlare della vincitrice Lisa. Inoltre, i fan hanno espresso il proprio malcontento sull’assenza di Lisa nella seconda edizione del programma e la cantante si è sentita in dovere d’intervenire usando il proprio account Instagram.

“Amadeus è una persona che stimo tantissimo e sono certa che lui stimi me. Sicuramente a Domenica In è stata soltanto una dimenticanza, non penso ci sia nessun tipo di malizia o cattiveria nei miei confronti da parte di Amadeus. State tranquilli, Amadeus ti voglio bene.”

Ora o mai più 2019 | Cast | Concorrenti | Coach

I cantanti in gara sono otto, ognuno di questi ha conosciuto le luci della ribalta in passato ma, per un motivo o per un altro, non hanno proseguito la strada del successo. Ed ecco perché entra in azione un programma come “Ora o mai più”.

Partiamo da quella che è la favorita della seconda edizione: Annalisa Minetti ha vinto il Festival di Sanremo 1998 con il brano “Senza te o con te” e ha preso parte al programma di Carlo Conti “Tale e quale show”.

Donatella Milani ha preso parte al Festival di Sanremo 1983 con il brano “Volevo dirti”, che si è classificato al secondo posto. Ha già partecipato alla prima edizione di “Ora o mai più” nel 2018, ma ha dovuto abbandonare il programma per motivi famigliari. Così nel 2019 ci riprova.

Barbara Cola si è presentata al Festival di Sanremo 1995 per duettare con Gianni Morandi sulle note di “In amore”.

Paolo Vallesi è un cantante molto apprezzato in Spagna e America Latina, ha ottenuto successo soprattutto negli anni ’90 e nel 2005 è stato concorrente del programma “La Talpa”.

Davide De Marinis è ricordato soprattutto per il tormentone estivo “Troppo bella”.

Michele Pecora ha ottenuto grande successo negli anni ’70, soprattutto con i brani “Era lei” e “Te ne vai”.

Silvia Salemi ha partecipato al Festival di Sanremo 1997 con il brano “A casa di Luca”.

Jessica Morlacchia, ex membro dei Gazosa, è ricordata soprattutto per il brano “www.mipiacitu”.

Il gruppo dei coach, i maestri che devono affiancare i concorrenti, è composto da Red Canzian, Fausto Leali, Orietta Berti, Marcella Bella (già presenti all’appello della prima edizione), Donatella Rettore, Ornella Vanoni, Toto Cutugno e i Ricchi e Poveri (che si sono aggiunti per la seconda edizione).

Ora o mai più 2019 | Amadeus

Amadeus conduce prima e seconda edizione di “Ora o mai più”.

Originario di Ravenna, Amadeus ha dapprima sperimentato la carriera in radio (grazie a Radio Deejay) e poi si è diretto verso la tv, debuttando nel quiz Rai “La formula vincente”.

Tra i programmi più conosciuti di Amadeus (slittando dalla Rai a Mediaset) possiamo ricordare i primi anni da conduttore con “Campioni di ballo”, “Festivalbar”, “Meteore” e “Buona Domenica” e i grandi successi come “Mezzogiorno in famiglia”, “L’anno che verrà” e “Soliti Ignoti – Il ritorno”.

Ora o mai più 2019 | Streaming

“Ora o mai più” va in onda tutti i sabati, a partire dal 19 gennaio fino al 2 marzo, in prima serata su Rai 1.

Gli episodi possono essere seguiti anche in diretta streaming tramite RaiPlay, la piattaforma gratuita messa a disposizione da Rai che prevede una semplice registrazione (anche tramite Facebook) per l’utilizzo.

Grazie alla funzione on demand, inoltre, è possibile recuperare tutte le puntate mandate in onda che non avete fatto in tempo a guardare in TV.