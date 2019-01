Il marito si lamenta della cena della moglie: lei lo uccide con 30 coltellate

Uccide il marito perché critica troppo la sua cucina.

Una serata tranquilla – Durante una cena insieme ad alcuni amici l’uomo si sarebbe lamentato per la mancanza di sale nelle pietanze, l’ennesima lamentela che non è andata giù alla sua consorte.

I fatti – La donna avrebbe ucciso l’uomo davanti al loro bambino di 4 anni per poi confessare tutto alle autorità, secondo quanto riporta il quotidiano online inglese Daily Mail. La 31enne avrebbe detto alla polizia di essersi offesa dopo che l’uomo, davanti ai loro ospiti avrebbe detto che l’assenza di sale era la prova che la moglie non lo amasse abbastanza.

Mai criticare una cuoca – Slava Davydkin, 43 anni, è stato ammazzato nella loro casa in Russia, con oltre 30 coltelalte al petto dalla moglie Evgenia, 31 anni, stanca di ricevere critiche sul modo in cui cucinava. La donna avrebbe aspettato che il marito si fosse addormentato e una volta nel sonno più profondo ha preso un coltello e si è scagliata su di lui.

Storia finita- La donna è stata arrestata, ma si trova agli arresti domiciliari per poter continuare a badare al suo bambino. Quando sono giunti i soccorsi nell’abitazione per l’uomo non c’era più nulla da fare. A quanto scritto sul magazine online Daily Mail, tra i due le cose non andassero bene da un po’ di tempo.

Leggi anche: “La moglie accoltella il marito, aiutata dai suoi due figli”