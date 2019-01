Stasera in tv 14 gennaio 2019 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | La Compagnia del Cigno | Coppa Italia, Roma-Virtus Entella | Presa diretta | Lo stagista inaspettato

Cosa c’è stasera in tv 14 gennaio 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di lunedì 14 gennaio 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 14 gennaio 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La Compagnia del Cigno – L’orgoglio di Sara – Un’altra possibilità

23:39 – TG1 60 Secondi

23:40 – Che fuori tempo che fa

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

20:50 – Roma. Calcio: Coppa Italia 2018 / 19 Ottavi di Finale Roma – Virtus Entella

23:00 – Un fidanzato per mia moglie

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:25 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Presa diretta Palazzi d’ingiustizia

Stasera in tv 14 gennaio 2019 su Rai 4

20:35 – Lol 🙂 ep.97

20:41 – Lol 🙂 ep.102

21:15 – Friend Request – La Morte ha il tuo profilo

22:52 – The dark side pt.7

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – LO STAGISTA INASPETTATO – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – LO STAGISTA INASPETTATO – 2 PARTE

Stasera su Italia 1:

20:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – UNA SERATA AL CINEMA

21:25 – BIG GAME – CACCIA AL PRESIDENTE – 1 PARTE

22:22 – TGCOM

22:25 – METEO.IT

22:28 – BIG GAME – CACCIA AL PRESIDENTE – 2 PARTE

Stasera in tv 14 gennaio 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – QUARTA REPUBBLICA

00:32 – ALL’ULTIMO VOTO – 1 PARTE – 1aTV

01:15 – TGCOM

Stasera su Canale 20:

20:15 – THE BIG BANG THEORY VII – LA RISONANZA DELLE ROMANTICHERIE

20:35 – THE BIG BANG THEORY VII – LA DIMISSIONE DEL DIVULGATORE

21:00 – LA NONA PORTA – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

Stasera su Paramount Channel:

20:10 – Happy Days

20:40 – Happy Days

21:10 – Go with Me – Sul sentiero della vendetta

23:00 – Take Two

Stasera su Rai Movie:

19:20 – Vai avanti tu che mi vien da ridere

21:10 – Cavalcarono insieme

23:05 – Duello all’ultimo sangue

00:35 – Desiderio

Stasera su Cine Sony:

19:30 – Amore e altri enigmi

21:10 – Il talento di Mr. Ripley

23:50 – Il ritorno di Mr. Ripley

01:40 – Closer

Stasera in tv 14 gennaio 2019 su Iris:

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – IL KILLER – I PARTE

21:00 – RESA DEI CONTI A LITTLE TOKYO

22:46 – COBRA

Stasera su Tv8:

19:30 – Cuochi d’Italia – 1^TV

20:25 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:25 – Agente 007, Bersaglio mobile

00:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

Stasera su Italia 2:

20:10 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – LO SCUDO DELLA MEDUSA

20:40 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – UNA VITTORIA A CARO PREZZO

21:10 – DRAGON BALL SUPER – IL PREZZO DELLA PACE

21:40 – DRAGON BALL SUPER – LA VACANZA PROMESSA

Stasera in tv 14 gennaio 2019 su La5:

19:45 – UOMINI E DONNE

21:15 – IL GRANDE CUORE DI CLARA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – IL GRANDE CUORE DI CLARA – 2 PARTE

23:20 – CAMBIARE PER AMORE – 1 PARTE

Stasera su Cielo:

19:55 – Affari al buio L’acquisto più grande

20:25 – Affari di famiglia Il diavolo è sceso a Las Vegas

20:50 – Affari di famiglia Segreti alchemici

21:20 – Le comiche 2

Stasera su Nove:

20:25 – Boom! – 1^TV

21:30 – World War Z

23:35 – Nudi e crudi – Amore a prima vista

Stasera in tv 14 gennaio 2019 su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Grey’s Anatomy – E’ stata una vera sorpresa – Stagione 14 Ep.297

Stasera su La 7d:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Fantasmi del passato

23:20 – Josephine, Ange Gardien – L’amore e l’odio

Stasera su Real Time:

20:05 – Cortesie per gli ospiti

21:05 – Obesi: la super clinica di Auckland – 1^TV

21:35 – Obesi: la super clinica di Auckland – 1^TV

22:05 – Obesi: la super clinica di Auckland – 1^TV

22:30 – Obesi: la super clinica di Auckland – 1^TV

23:00 – Una famiglia XXLIl viaggio della famiglia

Stasera su Spike:

20:35 – MERLIN L’attrazione del male

21:30 – TOP GEAR GOLD 9′ Stagione Ep.2

22:30 – TOP GEAR GOLD 9′ Stagione Ep.3

23:30 – TOP GEAR GOLD 9′ Stagione Ep.4

Stasera in tv 14 gennaio 2019 su Sky Uno:

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Master Pasticcere di Francia

22:20 – Master Pasticcere di Francia

23:35 – Italia’s Got Talent

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – Cinepop

21:15 – Tutti i soldi del mondo Prima TV

23:40 – C’est la vie – Prendila come viene