DOTTORESSA GIÒ – Torna dopo più di 20 anni la Dottoressa Giò, la ginecologa più famosa della tv italiana, interpretata da Barbara D’Urso.

Quattro puntate in tutto, per un ritorno che farà felici molti fan della serie Mediaset. La prima puntata va in onda domenica 13 gennaio 2019 in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.20.

Tanti i nuovi personaggi, con una grande certezza: Barbara D’Urso, conduttrice di punta delle reti del Biscione.

Il ritorno della Dottoressa Giò coincide con la terza stagione della serie. Il personaggio è apparso per la prima volta nel novembre 1995 in un film tv (‘La dottoressa Giò – Una mano da stringere’), trasformato poi in una serie di due stagioni, nel 1997 e nel 1998 su Rete 4.

La nuova stagione è prodotta da Picomedia con la regia di Antonello Grimaldi, scritta da Cristiana Farina, Roberta Colombo, Eleonora Fiorini e Giorgia Mariani.

La storia è a metà tra il genere medico e quello d’indagine: nelle quattro puntate vengono affrontate varie tematiche attuali, prima fra tutte la violenza contro le donne, argomento al quale Barbara D’Urso è molto legata.

In questi anni, la dottoressa Giorgia Basile, per tutti ‘Giò’, ha raggiunto l’apice della carriera diventando primario di un reparto di ginecologia e ostetricia di un policlinico romano.

Sul piano personale, invece, la ginecologa convive con un dramma, vale a dire la perdita del bimbo che aveva in grembo durante una colluttazione nata per difendere una paziente.

Giò è però una donna forte, capace di aiutare le sue pazienti e di stare loro vicino, non solo dal punto di vista medico.

Il dolore che ha vissuto, da donna, l’ha profondamente segnata: la dottoressa Giò, infatti, non si è più sposata, ha avuto poche relazioni non molto importanti, e soprattutto non ha avuto figli.

Eppure anche sul lavoro in questi anni non tutto è andato per il verso giusto: due anni fa, infatti, a causa di un incidente avvenuto proprio nel suo reparto, Giò è stata temporaneamente allontanata dalla sua professione e dall’ospedale dopo essere entrata in conflitto con il potentissimo e ambiguo professore Sergio Monti (Christopher Lambert).

L’uomo l’ha accusata di essere responsabile, perché inadempiente, del suicidio della moglie all’interno del suo reparto. La dottoressa, che in realtà è a conoscenza delle violenze alle quali sottoponeva la moglie, riesce a dimostrare la sua estraneità e viene reintegrata.

Scagionata dalle accuse, Giò può finalmente riprendere il lavoro. Da quel momento ha due obiettivi: costruire un centro di aiuto per le donne vittime di violenze fisiche e psicologiche e dimostrare cosa sia successo realmente alla moglie del collega.

Per realizzare il suo centro devo scontrarsi però duramente con il nuovo primario Paolo Zampelli (Marco Bonini), che ha in mente altri progetti per l’ospedale.

L’uomo ha dalla sua parte due importanti alleati come la dottoressa Anna Torre (Camilla Ferranti), direttrice sanitaria dell’ospedale, e lo stesso Monti, che spingono in quella direzione non solo per interessi medici.

La dottoressa Giò e il dottor Zampelli, due personalità diametralmente opposte, piano piano si avvicineranno, fino a cercare insieme la verità sulla moglie di Monti, che potrebbe essere disposto a tutto per non mettere a repentaglio la sua carriera.

Quando non lavora, la Dottoressa Giò passa gran parte del suo tempo libero rilassandosi e confidandosi con la sua amica del cuore Sandra (Alessia Giuliani), una giornalista battagliera, che con i suoi articoli di denuncia tenta di supportare la dottoressa nella sua lotta contro quel potere oscuro ben rappresentato da Monti.

Tra gli altri interpreti Camilla Ferranti, la direttrice sanitaria Anna Torre, e la sorella di Barbara D’Urso, Eleonora.

Dottoressa Giò | Anticipazioni prima puntata

La prima puntata si apre con la dottoressa Giò che sta andando incontro alla sua amica Sandra quando un’auto la travolge, scaraventandola per aria e facendola poi sbattere esanime e sanguinante contro un’altra vettura.

E non pare affatto un incidente.

Dottoressa Giò | Streaming

La dottoressa Giò è disponibile in prima serata su Canale 5 per quattro puntate, a partire da domenica 13 gennaio 2019 dalle 21.20. Canale 5 è visibile al tasto 5 del telecomando sul digitale terrestre e in HD sul canale 505.

Sul satellite sulla piattaforma Tivusat e al canale 105 del decoder Sky.

Per chi non fosse a casa, niente paura. La dottoressa Giò è trasmessa anche in streaming live e on demand per rivedere le puntate in qualsiasi momento grazie a Mediaset Play, il servizio gratuito disponibile su pc, smartphone e tablet.

