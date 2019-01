Al Posto Tuo film | Rai 1 | Trama | Cast | Trailer | Streaming | Luca Argentero | Ambra Angiolini

Mercoledì 16 gennaio, a partire dalle 21:25, la programmazione di Rai 1 prevede la messa in onda del film “Al Posto Tuo”, diretto dal compianto regista Max Croci. Una simpatica commedia, uscita nelle sale cinematografiche nel 2016, che torna ancora una volta in chiaro per allietare con il suo umorismo la serata del pubblico italiano.

Il film vanta un cast di tutto rispetto, con volti noti del mondo del cinema e della tv: da Luca Argentero ad Ambra Angiolini, passando per Serena Rossi e Stefano Fresi.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Al Posto Tuo.

Al Posto tuo film | Trama

Luca Molteni (Luca Argentero) e Rocco Fontana (Stefano Fresi) sono i direttori creativi di due aziende di ceramiche e sanitari. Uno è un fantasioso architetto, l’altro un ottimo geometra. Ma in realtà il lavoro è l’unica cosa che i due hanno in comune. Per il resto, sono le persone più diverse sulla faccia della Terra.

Luca è single per scelta e sfrutta il suo innato fascino per fare incetta di donne. Vive in una casa completamente robotizzata ed è sempre alla ricerca di nuove avventure, siano esse amorose o lavorative. Rocco invece è sposato con Claudia (Ambra Angiolini), ha tre figli, vive in campagna ed è perennemente in dieta, senza successo.

A un certo punto però le loro rispettive aziende decidono di portare avanti una fusione commerciale. C’è però un grosso problema: il posto da responsabile è solo uno. Ognuno di loro ha qualità totalmente diverse dall’altro, ecco dunque la soluzione, proposta dalla direttrice tedesca della compagnia: per una settimana ognuno dovrà vivere la vita dell’altro.

I due si scambiano dunque casa e abitudini, capendo cosa significa vivere la vita dell’altro e scoprendo anche alcuni segreti che rendono la storia carica di umorismo. Chi dei due verrà scelto per il ruolo?

Al Posto tuo film | Cast

Come già anticipato, il casto di Al Posto Tuo vanta tanti grandi nomi del cinema nostrano. Ecco il cast completo:

Luca Argentero – Luca Molteni

Stefano Fresi – Rocco Fontana ( QUI il suo profilo completo

Ambra Angiolini – Claudia

Serena Rossi – Anna ( QUI il suo profilo completo

Livio Beshir – Artois

Fioretta Mari – Erminia

Grazia Schiavo – Ines

Angela Melillo – Alba

Al Posto tuo cast | E ancora:

Marco Todisco – Salvo

Giulietta Rebeggiani – Sarah

Carolina Poccioni – Alice

Gualtiero Burzi – Bellatreccia

Pia Lanciotti – Signora Welter

Giulia Greco – Mara

Nicola Stravalaci – Rosario

Riccardo Mandolini – Salvo

Roberta Mengozzi – Interprete

Al Posto tuo film | Regista | Max Croci

Il film “Al Posto tuo” porta la firma del registra lombardo Max Croci, scomparso prematuramente l’8 novembre 2018 a soli 50 anni, a causa di una grave malattia.

Per il cinema, Croci ha realizzato in tutto tre pellicole: Poli opposti (2015), Al Posto tuo (2016) e La verità, vi spiego, sull’amore (2017). In entrambi gli ultimi film per il cinema aveva voluto al suo fianco Ambra Angiolini.

Nato a Busto Arsizio l’11 ottobre 1968, Croci ha iniziato come illustratore e art director, ma ha realizzato nella sua carriera anche una serie di cortometraggi, web serie e documentari. Negli ultimi anni di vita ha collaborato anche con Sky Cinema, nel programma CinePop.

Al Posto tuo film | Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film, uscito nel 2016 con la regia di Max Croci.

Al Posto tuo film | Streaming e diretta tv

Il film Al Posto tuo va in onda in chiaro su Rai 1, sul canale 1 o 501 (in HD) del digitale terrestre, oltre che al tasto 101 per chi possiede un decoder di Sky.

La pellicola è disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay, disponibile sia sul sito che tramite l’omonima app.

Ancora, per chi non potesse proprio seguire Al Posto tuo durante la diretta Rai, dal giorno dopo Al Posto tuo sarà disponibile sulla piattaforma RaiPlay tramite la funzione on demand.