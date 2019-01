Roma, domenica ecologica 13 gennaio 2019: ecco il nuovo blocco delle auto

ROMA DOMENICA ECOLOGICA 13 GENNAIO 2019 – A Roma tornano le domeniche ecologiche. A partire da novembre 2018: una al mese fino a marzo. Quello di domenica 13 gennaio è il terzo appuntamento voluto dalla giunta capitolina, guidata dalla Sindaca Raggi.

“Le domeniche ecologiche rappresentano occasioni importanti per promuovere la mobilità sostenibile e sensibilizzare i cittadini al tema del rapporto tra inquinamento e trasporti”, ha spiegato l’assessore alla mobilità Linda Meleo. “Con il piano per la mobilità elettrica stiamo mettendo in atto un’azione incisiva per la riduzione delle emissioni inquinanti. Come ogni anno, in occasione del blocco del traffico è previsto il potenziamento del trasporto pubblico locale, con un incremento delle corse di bus, tram e taxi”.

“La sfida dei cambiamenti climatici è una delle sfide principali che dobbiamo affrontare, soprattutto nelle grandi città come Roma. Questa iniziativa rientra tra tutte le azioni volute dall’Amministrazione per garantire una migliore qualità dell’aria. Su questi temi occorre un approccio rigoroso e scientifico e iniziative concrete a favore del benessere e della salute”, ha rincarato Pinuccia Montanari, assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale.

Di seguito tutti i dettagli.

Roma domenica ecologica 13 gennaio 2019 | Stop anche per i diesel Euro 6 | Le date e gli orari

“Prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche sono alcuni degli obiettivi delle Domeniche ecologiche, che tornano nella Capitale a partire dal 18 novembre – scrive il Comune di Roma -. La Giunta capitolina ha dato il via libera all’iniziativa che prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL “Fascia Verde” del PGTU (il Piano generale del traffico urbano), nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30.

La limitazione comprende anche gli autoveicoli ad accensione spontanea diesel Euro 6.

Potranno invece circolare i veicoli elettrici e ibridi, quelli a gpl, a metano, i mezzi bi-fuel.

Le domeniche ecologiche sono state programmate secondo il seguente calendario: 2 dicembre 2018, 13 gennaio 2019, 10 febbraio 2019 e 24 marzo 2019.

Le date e gli orari possono essere modificati, qualora si verifichino eventi, ad oggi non previsti e non prevedibili, che, da valutazioni effettuate dagli organi di governo competenti, siano ritenuti non compatibili e di interesse pubblico prevalente.

L’Assessorato alla Città in Movimento e i relativi uffici dipartimentali provvedono al potenziamento del trasporto pubblico locale durante le giornate di blocco totale ed in particolare durante le fasce orarie di interdizione. La Polizia Locale di Roma Capitale vigila per garantire il rispetto del provvedimento”.

Durante le fasce orarie di blocco, il comune garantisce il potenziamento del trasporto pubblico.

Roma domenica ecologica 13 gennaio 2019 | La mappa della fascia verde

Ecco la mappa dettagliata della fascia verde: