L’amore il sole e le altre stelle trama | Di cosa parla | Storia | Film | Rai 1

L’AMORE IL SOLE E LE ALTRE STELLE TRAMA – È una storia che ha a che fare con la scoperta della propria sessualità. Quel passaggio, dall’essere bambini all’essere adolescenti, che tutti vivono prima o poi nella loro vita. E che talvolta rivoluziona del tutto dei rapporti di amicizia, che si trasformano in qualcosa in più.

L’Amore il sole e le altre stelle, commedia a lieto fine di Rai 1 in onda mercoledì 9 gennaio 2019, ha l’obiettivo di analizzare proprio il momento della scoperta dei sentimenti, ma non solo: il film con Vanessa Incontrada e Ricky Memphis, diretto da Fabrizio Costa, è anche un’analisi del rapporto tra genitori e figli e di come questi ultimi siano decisivi anche riguardo al buon andamento della vita matrimoniale.

La pellicola fa parte di una collana di tre appuntamenti, tutti trasmessi da Rai 1, accomunati dal lieto fine. La terza stagione della collana “Purché finisca bene” è iniziata il 2 gennaio con il film Basta un paio di baffi, prosegue con L’Amore il sole e le altre stelle e si conclude con Non ho niente da perdere, previsto per martedì 15 gennaio.

Ecco tutti i dettagli sulla trama di L’Amore il sole e le altre stelle.

L’amore il sole e le altre stelle trama | La storia

La storia narrata dal film è quella di due giovani adolescenti, Primo e Michela, figli di due coppie di amici di lunga data: lui è figlio di Corinne (Vanessa Incontrada) e (Ricky Memphis), mentre lei è figlia di Andrea (Marco Bonini) e Sabrina (Chiara Ricci).

Entrambe le coppie sono in crisi da molto tempo. Corinne è stanca della routine in cui si è arenata la sua relazione con Pietro e per questo frequenta molto le chat con sconosciuti su Internet; dal canto suo Pietro è molto passivo, prevedibile e non fa nulla per dare una svolta al suo amore per la donna.

Pietro è molto amico di Andrea, con il quale però ha davvero poco in comune. Pietro è un inguaribile traditore, ama la bella vita e più volte è stato scoperto dalla moglie Sabrina. A un certo punto, stanca di tutto questo, la donna lo butta fuori di casa.

A scombussolare ancora di più la trama della loro vita arriva un annuncio a dir poco singolare di Primo e Michela. I due, animati soprattutto dalle lezioni di educazione sessuale che sostengono a scuola con la professoressa Russo (Anna Ferzetti), rivelano alle rispettive famiglie che hanno deciso di fare l’amore, insieme, per la prima volta.

Non è il sentimento che provano l’uno per l’altra a spingerli a farlo, ma la voglia di diventare grandi ed essere considerati come tali. La notizia viene presa con sconforto dai genitori, che reagiscono nuovo davanti a quella che per i due adolescenti sembra una vera e propria tempesta ormonale.

La notizia però dà anche l’occasione a ciascuno degli adulti di ripensare alla propria vita, per cercare quel riscatto che sembra così lontano dalla realtà.

L’amore il sole e le altre stelle trama | Dove vederlo in streaming e diretta tv

Il film L’amore il sole e le altre stelle va in onda in diretta tv mercoledì 9 gennaio 2019 a partire dalle 21.25. Tutti gli appassionati possono guardarlo completamente gratis su Rai 1 (canale 1 e 501 del digitale terrestre). Chi ha Sky può seguirlo sul canale 101.

Per chi invece non riesce a seguire il telefilm in diretta tv su Rai 1, è possibile guardare L’amore il sole e le altre stelle in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay o sulla omonima app disponibile sia per iOS, sia per Android.

Sulla stessa piattaforma online della Rai è possibile rivedere il film, on demand, sin dal giorno dopo della messa in onda.