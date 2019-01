Gli ultimi sondaggi: il Movimento 5 Stelle si avvicina alla Lega

Ultimi Sondaggi Politici oggi – I sondaggi di inizio 2019 confermano la tendenza in atto da mesi, con la Lega che è ormai stabilmente la prima forza politica d’Italia e il Movimento Cinque Stelle staccato di diversi punti [tutti gli ultimi sondaggi].

Secondo un sondaggio condotto dall’istituto Gfp per il sito d’informazione La Notizia, se si votasse oggi il partito di Matteo Salvini raccoglierebbe circa il 31,5 per cento dei consensi, mentre il M5S si fermerebbe a quota 28,6 per cento.

Tuttavia dalla rilevazione, condotta tra il 23 e il 30 dicembre, emerge un trend di crescita per il movimento guidato da Luigi Di Maio, che nelle ultime due settimane dell’anno avrebbe guadagnato quasi un punto e mezzo, accorciando il distacco dalla Lega.

“Complice il clima vacanziero, l’opinione pubblica italiana tende a confermare la fiducia nel Governo gialloverde”, commenta Roberto Baldassarri, presidente di Gfp.

Quanto agli altri partiti, il sondaggio dice che il Partito democratico continua a viaggiare intorno al 17 per cento e che Forza Italia è vicina all’11 per cento, mentre Fratelli d’Italia viene stimata al 4,4 per cento e Liberi e Uguali al 2,6 per cento.

Percentuali parzialmente diverse emergono invece da un sondaggio realizzato dal sito d’informazione statunitense Politico.

Secondo la rilevazione, la Lega avrebbe oggi un consenso del 32 per cento, a fronte del 26,6 per cento del Movimento Cinque Stelle. Il Partito democratico, alle prese con le primarie per eleggere il suo nuovo segretario, viene stimato al 17,4 per cento, mentre Forza Italia è data all’8,5 per cento, dato molto più basso rispetto al sondaggio Gfp.

SONDAGGIO GFP

Lega: 31,5 per cento

M5S: 28,6 per cento

Pd: 17 per cento

Forza Italia: 10,7 per cento

Fratelli d’Italia: 4,4 per cento

SONDAGGIO POLITICO.UE