Dal cinema alla realtà. L’influenza di Netflix sulle abitudini delle persone, si sa, è rilevante, ma l’azienda di Reed Hastings non avrebbe mai immaginato che un film – Bird box di Susan Bier – avrebbe dato il via a una sfida alquanto pericolosa. Al punto tale che la piattaforma di streaming e produzione ha dovuto lanciare un messaggio di avvertimento ai suoi clienti. La notizia è stata riportata da TechCrunch.

Netflix, “Bird box” e i meme

La sfida è divenuta subito virale e consiste nell’indossare una benda sugli occhi e muoversi in uno spazio. Un gioco rischioso ispirato proprio dalla storia raccontata nella pellicola horror con protagonista Sandra Bullock.

In Bird box, infatti, la Bullock e i suoi figli, Boy e Girl, sono costretti quasi sempre ad avere gli occhi bendati, anche mentre navigano in un fiume che si trova in una foresta spettrale, per proteggersi da entità misteriose che, se viste, inducono al suicidio.

La pellicola post-apocalittica non solo ha infranto il record di visualizzazioni in una settimana (45 milioni di utenti nel dicembre 2018), ma ha anche ispirato una serie di meme e di #BirdBoxChallenge, dove le persone si fanno filmare mentre indossano una benda sugli occhi e cercano di compiere diverse azioni, alcune viste anche nel film.

Non sorprende, dunque, trovare sui social immagini che raffigurano una famiglia bendata che rema nella vasca da bagno. O una famiglia che si muove “al buio” nel salotto o, peggio ancora, un ragazzo che prova a scontrarsi con un muro. Addirittura alcuni spettatori hanno passeggiato con gli occhi coperti in pieno centro – in primis a New York – e un uomo si è messo alla guida di una macchina con un cappello sul viso.

È chiaro che la #BirdBoxChallenge si è trasformata presto in un fenomeno, tant’è vero che i programmi televisivi del mattino – in onda negli Stati Uniti – hanno inscenato in diretta situazioni del genere.