Ultimi Sondaggi Politici: crollo del Movimento 5 Stelle, boom della Lega

Ultimi Sondaggi Politici oggi: M5S crolla al 20 per cento, boom Lega – Dagospia ha riportato i risultati di alcuni sondaggi riservati e consultati dalla Casaleggio secondo cui il Movimento 5 Stelle starebbe perdendo diversi consensi. Il M5S infatti starebbe crollando, avvicinandosi alla soglia del 20 per cento.

Diverso, molto diverso, invece il risultato per quanto riguarda la Lega che, a fine 2018, nonostante la delusione dei leghisti puri per l’approvazione della manovra 2019, ha registrato un vero e proprio boom di consensi. Secondo i sondaggi il partito di Salvini sarebbe vicino al 30 per cento.

Ultimi Sondaggi | Lega forte al Sud

L’approvazione della manovra 2019 ha sì fatto perdere qualche consenso alla Lega al Nord, nel suo fortino, dove qualche leghista puro non si è più ritrovato nel suo partito, ma allo stesso tempo ha permesso a Salvini e compagni di scalare ulteriori posizioni sui compagni di governo e non solo. La Lega infatti, stando ai sondaggi “segreti” riportati da Dagospia, starebbe rasentando il 30 per cento dei consensi.

Un risultato davvero impressionante che starebbe maturando grazie ai consensi conquistati dai leghisti al Sud, dove fino a qualche anno fa nessuno avrebbe immaginato di poter sostenere la Lega…

Ultimi Sondaggi | Movimento 5 Stelle pensa a restyling?

Se la Lega fa festa, il Movimento 5 Stelle no. Di Maio e co. sarebbero infatti alle prese con delusione e preoccupazione. La paura è che così come si è saliti velocemente, si possa crollare altrettanto velocemente. Come evitare la caduta? Secondo gli ultimi rumors, all’interno del M5S si starebbe pensando a un restyling. Sì, qualche cambiamento sostanziale. In particolare per quanto riguarda le personalità.

Alcuni nomi potrebbero infatti essere sostituiti. E’ il caso del ministro dei trasporti Danilo Toninelli che potrebbe essere sostituito dal rientrante Alessandro Di Battista. Un ritorno alle origini che potrebbe evitare la discesa al 20 per cento. Tuttavia, la recente approvazione della Manovra 2019 potrebbe complicare il tutto. Come reagiranno i mercati? La risposta potrebbe essere decisiva in ottica consensi.

