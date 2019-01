ANDREA BOCELLI SI – Andrea Bocelli entra nella storia della musica italiana con il suo ‘Sì’.

Il tenore ha infatti conquistato il primo posto della classifica degli album più venduti in America, la Billboard200, posizionandosi davanti a “A Star is born” di Lady Gaga.

Nessun italiano era mai riuscito nell’impresa. Un traguardo che si somma al primato raggiunto dall’artista qualche giorno fa con il n.1 in Inghilterra. Una doppietta storica, la prima in assoluto per un artista italiano.

Un successo che consacra ancora una volta Bocelli tra i grandi della musica internazionale: ben 8 album della carriera del tenore sono entrati nella top10 americana con due secondi posti ottenuti con ‘My Christmas’ (2009) e ‘Passione’ (2013). Gli Stati Uniti amano Andrea Bocelli sin dai suoi esordi con l’album ‘Romanza’, entrato in classifica nel 1997. Un apprezzamento poi proseguito con altri attestati di affetto e di partecipazione: dal concerto di Central Park nel 2011 con oltre 75 mila presenze, all’apertura del Nasdaq nel 2017, fino alle celebrazioni per i presidenti Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama alla Casa Bianca. Un traguardo unico che consacra la collaborazione tra Andrea Bocelli e Sugar, etichetta ed editore musicale del tenore sin dall’inizio della sua carriera. Andrea Bocelli Sì: la tracklist delle canzoni L’album, prodotto da Bob Ezrin (Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper) contiene, tra gli altri i duetti con Ed Sheeran, Dua Lipa, Aida Garifullina, Josh Groban e con il figlio Matteo, al suo debutto discografico. Ali di Libertà Amo Soltanto Te – feat. Ed Sheeran Un’Anima If Only – feat. Dua Lipa Gloria The Gift Of Life – with Voices of Haiti Fall On Me – feat. Matteo Bocelli We Will Meet Once Again – feat. Josh Groban I Am Here Vertigo – with Raphael Gualazzi at the piano Vivo Dormi Dormi – with Voices of Haiti Ave Maria Pietas – feat. Aida Garifullina Bonus track: 13. Meditation

14. Miele Impuro

15. Sono Qui (acoustic version) – with Amos Bocelli at the piano

16. Ali di libertà (acoustic version) – with Amos Bocelli at the piano

ANDREA E MATTEO BOCELLI – FALL ON ME – IL VIDEO