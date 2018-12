Anna Lupi | MasterChef All Stars Italia | Chi è | Vita privata | Lavoro

ANNA LUPI – Ex ballerina, ha partecipato alla primissima edizione di Masterchef Italia, arrivando al decimo posto.

Un’esperienza che le ha permesso di aprire a Verona, la sua città d’origine, un ristorante bio-vegetariano, il “Fata zucchina”.

Anna Lupi torna nelle cucine di Sky per prendere parte a MasterChef All Stars, in onda in prima serata su Sky Uno a partire da giovedì 20 dicembre 2018.

Anna Lupi | Biografia

Nasce a Verona il 27 agosto 1962. Anna Lupi proviene da una famiglia di nobili origini.

Dopo il diploma all’Istituto d’arte, si trasferisce in Francia, a Parigi, dove abita lo zio materno, Franco Diaferio, ex direttore d’orchestra e proprietario di un ristorante, La tete noire.

Così Anna si avvicina al mondo della cucina, che ben presto diventa la sua passione.

Il suo primo amore, però, è un altro: vale a dire la danza. Ex ballerina, insegna ballo per ben 15 anni.

Anna Lupi lascia il mondo della danza dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio.

Archiviata la carriera nella danza, si dedica completamente alla cucina.

Così nel 2012 decide di prendere parte al talent culinario di Sky MasterChef.

Grazie alla visibilità data dal programma, apre a Verona la Fata zucchina, ristorante bio-vegetariano, che chiude poi quando si trasferisce in Toscana.

Ha anche scritto un libro, In cucina con gli avi, che riprende ricette tramandatele dalla madre.

Anna Lupi | Vita privata

Si sposa nel 1988 con Marco Ambrosi dopo due anni di fidanzamento.

Una storia d’amore che l’ha portata a lasciare la Francia e tornare in Italia.

Da questo matrimonio sono nati due bambini: Chiara e Francesco.

Nel 2012 decide di diventare vegetariana.

Anna Lupi | Social

Ha oltre mille follower sul suo profilo Instagram, sul quale pubblica le foto dei suoi piatti e le immagini della sua partecipazione a MasterChef.