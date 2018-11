Sopravvissuti grazie all’intervento dell’uomo. Un gruppo di pinguini è stato salvato da una troupe della Bbc che li stava riprendendo da ben 377 giorni nell’Antartide.

La crew, che stava realizzando l’ultima puntata di Dynasties – il programma condotto dal naturalista britannico sir David Attenborough – ha edificato una pedana di neve per agevolare l’uscita dei pinguini imperatore da una “grotta” di ghiaccio.

L’azione della troupe, dunque, è stata decisiva per la sopravvivenza degli uccelli che stavano trasportando i loro cuccioli sulle proprie zampe.

L’intervento provvidenziale per i pinguini

Will Lawson, Lindsay McCrae e Stefan Christmann – rispettivamente regista, cameraman e assistente del documentario – hanno sùbito intuito che i piccoli non ce l’avrebbero fatta. E così, violando una delle regole fondamentali del settore, hanno agito.

“Abbiamo una norma per cui intervenire potrebbe essere pericoloso e distorsivo, ma quei pinguini sarebbero sicuramente morti per un tragico scherzo della natura – ha affermato Michael Gunton, direttore esecutivo del programma – Quante critiche avremmo ricevuto se non fossimo intervenuti per salvarli?”.

Tom McDonald, direttore del Commissioning Natural History e Specialist Factual della Bbc, ha elogiato la serie televisiva: “Dynasties è una serie così particolare e con un approccio totalmente unico nel trasportare il pubblico nella vita degli animali”.

“Un progetto ambizioso e importante – ha continuato – un ritratto avvincente del nostro pianeta”.

Che cos’è “Dynasties”

Dynasties è una serie di documentari incentrati su scienza e natura che va in onda sulla Bbc. Condotta da David Attenborough, è composta da cinque episodi.

Il programma segue i singoli animali nel periodo più critico della loro vita. Il nome Dynasties deriva dal ruolo ricoperto dagli animali filmati, capibranco determinati a mantenere il potere e a proteggere la famiglia, il territorio e le dinastie.

La serie viene trasmessa in tutto il mondo: nei paesi di Europa, Asia, Africa, Oceania e America.