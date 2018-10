Italia Serbia Volley femminile | Finale Mondiali 2018 | Diretta streaming e tv | Ecco dove vedere live gratis la partita di pallavolo

ITALIA-SERBIA VOLLEY MONDIALI 2018 – Sabato 20 ottobre 2018 alle ore 12,40 l’Italia affronterà la Serbia nella finale dei Mondiali di Pallavolo 2018 in corso in Giappone. Italia Serbia Volley femminile finale streaming tv

La Rai trasmetterà le partite delle azzurre con pre e post partita, interviste, speciali, e tanto altro.

La cura e il coordinamento dell’intero Mondiale sarà a firma di Raisport.

Italia Serbia Volley femminile | Finale Mondiali 2018 | Dove vederla in tv

Italia-Serbia, finale del Mondiale di Volley femminile 2018, andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 12,40.

Italia Serbia Volley femminile | Finale Mondiali 2018 | Dove vederla in streaming

Streaming di Italia-Serbia di pallavolo disponibile gratis su RaiPlay – occorre essere loggati.

PREVISIONI Italia Serbia Volley femminile finale streaming tv

Battere le campioni d’Europa per laurearsi campioni del Mondo. Servirà un’impresa all’Italia nella finale Mondiale contro la Serbia, in programma sabato 20 ottobre alle ore 12,40.

Impresa alla portata delle azzurre, reduci da un cammino semi-perfetto nel mondiale giapponese in cui le nostre ragazze sono state assolute protagoniste.

Serbia che l’Italia ha già affrontato in questo Mondiale nel corso delle Final Six. La gara, inutile vista la qualificazione alle semifinali già ottenuta da parte di entrambe, venne vinta 3-1 dalle campionesse d’Europa. Ora però è un’altra storia: in palio c’è il titolo. E che titolo…

Mondiali Volley femminile 2018 | Dove vedere le partite in tv

Tutte le partite dell’Italia, per lo più in programma all’alba, andranno in onda in diretta su Rai 2 e su Raisport + HD.

Mondiali Volley 2018 | Dove vedere le partite in streaming

Le partite dei Mondiali di Volley femminile 2018 saranno visibili anche in streaming tramite Rai Play.