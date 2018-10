Italia Cina Volley femminile | Mondiali 2018 | Diretta streaming e tv | Ecco dove vedere live gratis la partita di pallavolo

ITALIA-CINA VOLLEY MONDIALI 2018 – Venerdì 19 ottobre 2018 alle ore 9,10 l’Italia affronterà la Cina a Yokohama, in Giappone, gara valida per l’accesso alla finale dei Mondiali di Pallavolo 2018.

> QUI LA NOSTRA DIRETTA DI ITALIA-CINA

> QUI IL CALENDARIO DEL MONDIALE DI VOLLEY FEMMINILE

La Rai trasmetterà le partite delle azzurre con pre e post partita, interviste, speciali, e tanto altro.

La cura e il coordinamento dell’intero Mondiale sarà a firma di Raisport.

Italia Cina Volley femminile | Mondiali 2018 | Dove vederla in tv

Italia-Cina andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 9,10.

Italia Cina Volley femminile | Mondiali 2018 | Dove vederla in streaming

Streaming di Italia-Cina di pallavolo disponibile gratis su RaiPlay – occorre essere loggati.

PREVISIONI

Italia e Cina si affrontano in questo Mondiale per la seconda volta. A Sapporo, il 4 ottobre, la formazione di Mazzanti si è imposta per 3-1 (25-20, 24-26, 16-25, 20-25) nell’ultima giornata della prima fase di qualificazione.

Grande protagonista di quel match fu la solita Paola Egonu, a referto con 29 punti. In doppia cifra andarono anche Miryam Sylla e Lucia Bosetti, mentre per le cinesi la migliore fu Zhu Ting con 20 punti.

Le azzurre andranno a caccia di una vera e propria vendetta sportiva: fu proprio la Cina, infatti, a fermare la corsa ai Mondiali del 2014, sempre in semifinale.

SEMIFINALI: il 19 ottobre (a Yokohama)

Ore 6,40: Olanda-Serbia

Ore 9,10: Italia-Cina

FINALE: il 20 ottobre (a Yokohama)

Mondiali Volley femminile 2018 | Dove vedere le partite in tv

La Rai trasmetterà in esclusiva le partite dell’Italia al Mondiale di Volley femminile 2018, in programma in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre.

La cura e il coordinamento dell’intero Mondiale sarà a firma di Raisport.

Tutte le partite dell’Italia, per lo più in programma all’alba, andranno in onda in diretta su Rai 2 e su Raisport + HD.

Mondiali Volley 2018 | Dove vedere le partite in streaming

Le partite dei Mondiali di Volley femminile 2018 saranno visibili anche in streaming tramite Rai Play.