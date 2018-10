Italia Cina Volley femminile 3-1

Grandissima Italia! Le ragazze di Mazzanti hanno giocato una grandissima partita contro le cinesi, sconfitte al Tie break. L’Italia arriva in finale, dove dovrà vedersela con la Serbia.

Domani 20 ottobre alle 12.40 le azzurre scenderanno in campo per sfidare le serbe.

Italia Cina Volley femminile 3-1 | Diretta | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Italia e Cina, valida per l’accesso alla finale del Mondiale di Volley 2018.

TIE BREAK

Italia in finale

Match point per l’Italia

Errore della Egonu, punto alla Cina

Punto per le azzurre: match point

Cina a 14, raggiunge le azzurre

Sbaglia Egonu, Cina a 13

Ace della Egonu: 14 per l’Italia, 12 Cina

Chirichella segna il 23esimo

Cinesi raggiungono le azzurre, 12 a 12

Bomba della Egonu: 12 Italia, 11 per le cinesi

Errore delle cinesi, punto del pareggio all’Italia

Muro cinese, la Cina si porta a 11 punti, Italia a 10

Attacco di Zhu, 10 pari

Grande Anna Danesi, punto per le azzurre: 10 a 9, timeout dalla Cina

Ancora Egonu per le azzurre: 9 pari

Cina avanti di 1

Punto per la Cina, 8-8

8-7 per l’Italia e si cambia campo

Attacco di Egonu: 7 pari

7-6 per la Cina, ricezione debole per le azzurre

La Cina recupera, 6 pari

Muro straordinario dell’Italia: 6 a 5 per le azzurre

Bosetti segna il pareggio

Fallo di palleggio di Malinov, Cina a 5, Italia a -1

Grande muro dell’Italia, Sylla grandissima: 4 pari

Paola Egonu serve, ma sbaglia: Cina a 4

Ancora attacco di Sylla, 3-3

Cina attacca, Zhu segna il terzo punto

Attacco di Miriam Sylla, 2-2

Ancora punto per la Cina: 2-1 sull’Italia

Punto delle cinesi

Segnano le azzurre con Danesi

IV SET

Cina guadagna il quarto set

Segnano ancora le cinesi: 30 a 29 per la Cina

Miriam Sylla, 29 pari

Segnano le cinesi: 29 a 28 per loro

Egonu segna il 28 pari

Ancora le cinesi avanti: 28 a 27

Punto per l’Italia 27-27

27 a 26 per la Cina

Match point per l’Italia, 26-26

Attacca la Cina, parità

Match point 25-25

Punto per le azzurre, 24 a 23

23 pari, cinesi raggiungono le azzurre

Attacco di Zhu, 22esimo punto per la Cina

23 a 21 per le italiane

Punto per le cinesi

Anna Danesi, ace! Segna il 22esimo punto, 20 per le cinesi

Punto numero 21 azzurro segnato dalla capitana Chirichella

Ancora Egonu! 20 per l’Italia, 19 per la Cina

Errore delle azzurre, punto alla Cina

Muro della Bosetti: Italia avanti di 1

Punto ancora della Egonu: 18 pari

Bomba della Egonu! 17esimo punto per l’Italia

Palla out, punto per le azzurre: 19 a 16

Cina segna ancora e si porta a 19, Italia ferma a 15

Paola Egonu ancora, 18-15

Punto ancora per le cinesi, 18 a 14

Ancora la Cina avanti, 17-14

Italia segna con la Egonu, 15 a 14

Segnano ancora le cinesi

La Cina ancora avanti, 15 a 13

Punto ancora per la Cina su errore azzurro, 14 a 13

Altro errore azzurro, 14-13

Torna avanti la Cina, a +1

Muro della Bosetti: Italia in parità, 13-13

Paola Egonu segna per le azzurre: 13 a 12 per la Cina

Segnano ancora le cinesi

Egonu al servizio,

Attacco di Sylla: 12-11

Ancora punto per le cinesi: 12-10

Punto per le italiane, a 10, Cina 11

Ancora punto per le cinesi

Bosetti calibra male la palla e punto alla Cina, +1

Italia difende bene e segna il punto del pareggio: 9-9

Errore per la Cina, azzurre a 8

Sbagliano le azzurre, 9-7 per la Cina

Malinov accorcia le distanze: 7 Italia, 8 Cina

Ancora punto per le cinesi, 8 a 6 per loro

Chirichella c’è, la capitana segna il sesto punto per le azzurre

Palla out di Sylla, punto alla Cina: 7-5

Egonu attacca e porta l’Italia a 5 punti

Ancora punto per la Cina

Cina sbaglia, palla out: punto numero 4 dell’Italia, Cina avanti di 1

Punto delle cinesi

Ancora punto delle azzurre con la Egonu: 3-4

Punto della Sylla: 2-4

Attacco di Paola Egonu, ma palla fuori: 4-1 per la Cina

Ace della Cina, 3 a 1 per le cinesi

Attacco di Egonu, ma muro della Cina: 1-2 per loro

Recuperano le azzurre, 1-1

Primo punto del quarto set per le azzurre

III SET

24 a 23 per la Cina

Ace ancora: 22-16, Italia si prende un altro set

Ace di Egonu: 24 a 16

Ancora Sylla, 23esimo punto

Segnano ancora le cinesi, timeout tecnico chiamato dalla Cina

Attacco di Miriam Sylla: 22esimo punto per l’Italia

Segnano le cinesi: 21-15

Paola Egonu segna il 21esimo punto

Attacco cinese, 20-14

Anna Danesi segna il punto numero 20

Palla put di Egonu: 19 Italia, 14 Cina

Attacco perfetto di Paola Egonu: 19 per l’Italia, ancora a +6 sulla Cina

Errore della Malinov, punto alla Cina: 18-13

Anna Danesi segna il 18esimo punto: +6 sull’Italia

Paola Egonu, 17 per l’Italia

Attacco di Zhu, che segna il 12esimo punto: 16-12

Attacco di Miriam Sylla: 16-11 per l’Italia, timeout tecnico

Egonu al servizio sbaglia, punto alla Cina: 15 per l’Italia, 11 per la Cina

Sbagliano ancora le cinesi, Italia a +5

Sbaglia l’Italia, col quarto tocco: 14-10, Italia avanti

Altro fallo di posizione della Cina: 14 Italia, 9 Cina

Punto per le azzire, su errore della Cina

Bosetti serve, ma sbagliano le azzurre: punto alla Cina

Ancora un errore cinese: 12 a 8 per l’Italia

Grande Miriam Sylla: 11esimo punto dell’Italia, Cina ferma a 8

Errore cinese e Italia a +2 sulla Cina

Vantaggio Italia: 9-8 sulla Cina, che chiama il timeout

Paola Egonu! Punto numero 8, le azzurre raggiungono la Cina

Attacco di Bosetti: 7-8

Cina segna ancora: 8 a 6 sull’Italia, timeout

Attacco di Bosetti, Italia a -1

Settimo punto per la Cina, Italia a -2

Chirichella segna, sbaglia, ma fallo della Cina e Italia a 5, Cina 6

Attacco della capitana Chirichella che segna il quarto punto: 4-6 Cina avanti

Attacco di Zhu, ora Cina a +3 sull’Italia

Punto dell’Italia, 3-5

Egonu al servizio, ma serve male e regala un punto alla Cina: 2-5

Bomba della Egonu, punto numero 2 dell’Italia

Ancora punto per le cinesi e Mazzanti chiama il timeout

Ace per la Cina: 1-3

Muro debole dell’Italia, punto alla Cina 1-2

Giocata cinese, segnano e 1-1

Primo punto per l’Italia all’inzio del terzo set

II SET

Cina segna ancora e si prende il secondo set

Ancora punto per la Cina

Pipe della Cina, che torna a +2 sull’Italia, ferma a 21

Sylla serve, Egonu attacca e segna il 21esimo punto

Miriam Sylla attacco perfetto: 22-20, ancora Cina avanti

Ancora punto per le cinesi: 22-19 per loro

Batte Egonu, ma attacco di Zhu e punto per la Cina, 21-19

Attacco di Sylla e l’Italia si riprende il punto

Il replay evidenzia il punto per l’Italia, ma l’arbitro fa rigiocare il punto: si rimane su 20-18

Punto per la Cina, ma Mazzanti chiama un challange

Miriam Sylla ancora: punto numero 18, Italia a -2: 18-20

20esimo punto per la Cina

Punto per l’Italia con Miriam Sylla: 19-17 per la Cina

Bosetti serve, ma la Cina si riporta a +3 sull’Italia

Errore della Cina al servizio: Italia a -2

Errore di Egonu: 18 a 15 per la Cina

Ancora la Cina

Serve Cambi, ma le cinesi rispondono bene: 15 a 16 per la Cina

Serve la Cina, attacco di Paola Egonu che segna il 15esimo punto: -1 dalla Cina

Serve Chirichella, ma punto alle cinesi: 14-16, timeout tecnico chiamato dalla Cina

Attacco di Egonu, punto per le azzurre, a -1 dalla Cina: 14-15

Muro cinese: 15 punti per loro, 13 per le azzurre

Lucia Musetti, muro: 13-14

Paola Egonu ancora: punto per le azzurre, a -2 dalle cinesi

Errore della Egonu, 11-14

Bomba di Egonu, 11-13

Mazzanti chiama il timeout tecnico

Ancora attacco della Cina, che sale a 13 punti

Muro della Cina che torna a +2

Sbagliano le azzurre, sotto di un punto 11-10 per la Cina

Errore della Cina e punto all’Italia: 10-10

Punto per le cinesi che tornano in vantaggio

Attacco di Egonu e le azzurre raggiungono la Cina: 9-9

Ottavo punto per l’Italia, su errore della Cina

Ancora punto delle cinesi: 9-7

Errore di Egonu, Cina avanti di un punto: 8-7, timeout tecnico

Ancora punto per le azzurre, Anna danesi accorcia le distanze: 7-7

Punto alle azzurre, che recuperano: 7-6

Cina segna ancora: 7-5

Cina trova il 6 a 5

Chirichella al servizio, ma sbaglia: 5 pari

Perfetta fast della capitana Chirichella: 5-4

L’errore dell’Italia vale il 4 pari

Grande Chirichella, punto alle azzurre: 4-3

Punto numero 3 della Cina

Ace di Paola Egonu! 3-2

Punto numero 2 dell’Italia

Azione lunghissima, ma l’Italia non mantiene la difesa e punto per le cinesi: 2-1

Invasione della Cina e punto alle azzurre

Errrore di Sylla, punto per la Cina

I SET

Cristina Chirichella fortissima, primo set alle azzurre

Imprecisione delle azzurre, 24-18

Attacco perfetto di Sylla: 24-17 per l’Italia

Punto ancora alle cinesi: 23-17

Muro dell’Italia, ma punto per la Cina: Italia ancora avanti, 23-16

Serve Bosetti, ma punto numero 15 per la Cina

Ace di Lucia Bosetti!

Muro della Danesi: 22-14

Attacco di Anna Danesi e l’Italia stacca di 7 punti la Cina

Ancora punto per la Cina: 20-14

Serve Carlotta Cambi, muro cinese, 13esimo punto per la Cina: 20-13

Ancora errore della Cina, punto per le azzurre

Anna Danesi segna il 19esimo punto

Errore di Gong: punto per l’Italia, 18-12

Lucia Bosetti: 17-12

Serve Chirichella, punto alla Cina: 16-12

Perfetto attacco di Egonu: 16-11

Punto per le cinesi, 15-11

Attacco di Sylla: punto per l’Italia, 15-10

Errore Chirichella, ncora punto per la Cina: 14-10

Attacco di Zhu e la Cina segna il nono punto: 14-9 per l’Italia

Ancora Sylla: punto numero 14 per l’Italia

Punto della Cina: 13-8

L’Italia risponde con un punto della Danesi: 13-7

Arriva il settimo punto per la Cina

Ancora punto per l’Italia su attacco di Sylla: 12-6

Ace di Lucia Bosetti: 11-6 per le azzurre

Decimo punto dell’Italia, ancora punto di Egonu

Cina torna a segnare: 9-6, ancora avanti l’Italia

Errore di Zhu: 9-5 per le azzurre

Timeout tecnico

Attacco di Egonu e le azzurre segnano l’ottavo punto: 8-5

Punto ancora per l’Italia, il settimo punto segnato dalla Bosetti

Serve la capitana Chirichella, ma punto per le cinesi

Al servizio Zhu che sbaglia: punto alle azzurre

Serve Sylla, attacco di Zhu e punto per le cinesi: 5-4 per l’Italia

Ancora punto per le azzurre: 5-3

Attacco di Zhu, punto numero 3 della Cina

Ancora punto per l’Italia, in vantaggio 4-2 sulle cinesi

Serve Egonu, muro della capitana Chirichella e punto per le italiane

Errore della centrale cinese: punto per l’Italia

Muro cinese, punto per loro 2-1

Primo attacco di Egonu: punto per l’Italia, 1-1

Primo pallone per la Cina, punto per le cinesi

Malinov, Egonu, Chirichella, Danesi, Bosetti, Sylla, De Gennario: questa è l’Italia di Mazzanti

L’inno di Mameli e il team delle azzurre cant

Tutto pronto per gli inni nzionale: si parte con quello cinese

PREPARTITA

L’Italia in campo

Paola Egonu da una parte, Ting Zhu dall’altra: attesa per vedere le due giocatrici in campo

Chi vincerà delle due, andrà in finale con la Serbia, che ha battuto 3 set a 1 l’Olanda

Tra pochi minuti inizierà la semifinale

Le azzurre hanno iniziato il riscaldamento

Le squadre sono arrivate al palazzetto

Italia Cina Volley femminile | Mondiali 2018 | Diretta streaming e tv | Ecco dove vedere live gratis la partita di pallavolo

ITALIA-CINA VOLLEY MONDIALI 2018 – Venerdì 19 ottobre 2018 alle ore 9,10 l’Italia affronterà la Cina a Yokohama, in Giappone, gara valida per l’accesso alla finale dei Mondiali di Pallavolo 2018.

> QUI IL CALENDARIO DEL MONDIALE DI VOLLEY FEMMINILE

La Rai trasmetterà le partite delle azzurre con pre e post partita, interviste, speciali, e tanto altro.

La cura e il coordinamento dell’intero Mondiale sarà a firma di Raisport.

Italia Cina Volley femminile | Mondiali 2018 | Dove vederla in tv

Italia-Cina andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 9,10.

Italia Cina Volley femminile | Mondiali 2018 | Dove vederla in streaming

Streaming di Italia-Cina di pallavolo disponibile gratis su RaiPlay – occorre essere loggati.

SEMIFINALI: il 19 ottobre (a Yokohama)

Ore 6,40: Olanda-Serbia

Ore 9,10: Italia-Cina

FINALE: il 20 ottobre (a Yokohama)

Mondiali Volley femminile 2018 | Dove vedere le partite in tv

La Rai trasmetterà in esclusiva le partite dell’Italia al Mondiale di Volley femminile 2018, in programma in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre.

La cura e il coordinamento dell’intero Mondiale sarà a firma di Raisport.

Tutte le partite dell’Italia, per lo più in programma all’alba, andranno in onda in diretta su Rai 2 e su Raisport + HD.

Mondiali Volley 2018 | Dove vedere le partite in streaming

Le partite dei Mondiali di Volley femminile 2018 saranno visibili anche in streaming tramite Rai Play.