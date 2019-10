Ti piace scrivere? Il tuo sogno è fare il giornalista ma non sai da dove iniziare? Vuoi acquisire gli strumenti essenziali per emergere in un settore sempre più competitivo e metterti alla prova? Il workshop di TPI fa per te

Dal 4 al 15 Novembre 2019 torna il workshop di giornalismo organizzato da TPI , presso la Fondazione Marco Besso in Largo di Torre Argentina a Roma. Con l’adesione di oltre 500 partecipanti da tutta Italia e con il sostegno di 75 tra i migliori giornalisti italiani e internazionali partecipanti abbiamo realizzato 12 workshop tra Roma e Milano.

10 giorni intensivi in cui entrerai a far parte di una redazione online creando un giornale insieme ai tuoi colleghi, scriverai articoli, imparerai le nozioni base SEO e gestirai situazioni di emergenza simulando una breaking news, realizzerai un’inchiesta e incontrerai alcuni tra i più grandi giornalisti italiani: Luca Telese, Emiliano Fittipaldi de L’Espresso, Filippo Nanni, vicedirettore di RaiNews 24, Paolo Borrometi, vicedirettore di AGI, Valentina Petrini, giornalista e conduttrice tv, e tanti altri.

PROGRAMMA: Trovate le informazioni precise nel programma che abbiamo pubblicato QUI . Per questioni organizzative, il calendario potrebbe vedere l’inserimento di nuovi ospiti man mano che ci avviciniamo alla data d’inizio del workshop. Il collocamento degli ospiti nel programma potrebbe subire una variazione di data, ma non l’annullamento della lezione stessa, fatto salvo in casi eccezionali che non dipendono da noi.

QUANTO COSTA: Il workshop è a pagamento. La quota di partecipazione è pari a 549 euro (IVA inclusa) per l’intero corso di due settimane a Roma.

COSA IMPARERAI: come si fa un titolo; come si conduce un’intervista; come si realizza un’inchiesta giornalistica; come si scrive un buon copy per i social network; come si organizza e si gestisce una diretta per un evento (ad es. attentato); come si sceglie e quali sono gli elementi fondamentali di una buona storia da raccontare; come costruire una home page; come rendere un pezzo multimediale; come indicizzare al meglio il proprio articolo.

WHO: TPI

WHAT: TPI Journalism Workshop Roma | Winter 2019;

WHEN: Dal 4 al 15 novembre 2019, dalle 9:00 alle 14:00;

WHERE: Fondazione Besso, Largo di Torre Argentina, 11 (00186 Roma);

WHY: Per ottenere gli strumenti essenziali per emergere e sapersi muovere in un settore che oggi è sempre più competitivo con i consigli tra alcuni dei migliori giornalisti italiani.

ACQUISISCI LE COMPETENZE PER LAVORARE NEI GIORNALI DI DOMANI: Il corso è incentrato anche sulla pratica: i partecipanti, divisi in gruppi, saranno ripartiti in vere e proprie redazioni, e simuleranno la vita di un giornale online, per impararne le basi della gestione a 360 gradi.

PIÙ ESERCITAZIONI PRATICHE: Ci saranno diverse esercitazioni pratiche, tra cui la creazione di un giornale online insieme ai partecipanti, la simulazione di una breaking news, la presentazione di un pitch, giornalismo online e social media, esercitazioni SEO e consigli pratici per poter fare un’inchiesta.

VISITE IN REDAZIONE: Nelle due settimane del corso verranno organizzate visite di gruppo alla redazione di TPI. Un’occasione per avere un posto in prima fila nell’osservare il lavoro del nostro giornale, conoscerne le dinamiche interne e incontrare i giornalisti.

PERCHÉ PARTECIPARE: Chi ha partecipato ai nostri workshop è entrato in contatto con il mondo del giornalismo arrivando a collaborare con TPI, ma anche con diverse testate italiane, tra cui il Corriere della Sera, la Repubblica, Limes, Il Fatto Quotidiano e altre ancora. Venti dei nostri partecipanti collaborano oggi attivamente con giornali italiani; tre lavorano nel nostro giornale; un partecipante è stato ammesso al master in giornalismo della Columbia University.

CHI TIENE LE LEZIONI: Tra gli ospiti che terranno le lezioni ci saranno Luca Telese, Emiliano Fittipaldi, giornalista de L’Espresso, che illustrerà le linee guida per condurre un’inchiesta, Filippo Nanni, vicedirettore di RaiNews24, Giulia Cerino, inviata di Piazzapulita (La7).

DOPO IL WORKSHOP: Per motivi di deontologia professionale, nessun partecipante avrà la possibilità di scrivere sul nostro giornale nel periodo del workshop. Tuttavia, la partecipazione al workshop rappresenta un accesso preferenziale per lo svolgimento di tirocini o periodi di stage in testate giornalistiche, compresa TPI , in quanto occasione di formazione pratica e concreta volta a favorire una comprensione del mondo del giornalismo di oggi. Verrà consegnato un attestato di partecipazione rilasciato da TPI .

Potrebbero interessarti Modulo d’iscrizione | TPI Journalism Workshop Winter 2019 Richiesta informazioni | TPI Journalism Workshop Winter 2019 Spring 2019

Oltre alle opportunità di stage, TPI Workshop pubblica offerte di lavoro rivolte agli ex-partecipanti: si tratta molto spesso di opportunità esclusive. Tutti gli annunci professionali puoi seguirli sulla nostra nuova pagina Facebook dedicata .

Nello specifico:

QUI compilate la domanda d’adesione

compilate la Compilatela e inviatela entro e non oltre il 28 Ottobre 2019 all’indirizzo e-mail workshop@tpi.it, possibilmente insieme al vostro Curriculum Vitae.

N.B.: Verrà inviata una comunicazione ai soli candidati selezionati, che successivamente riceveranno un contratto da firmare con il regolamento specifico

Grazie,

Buona fortuna!

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

The Post Internazionale

Via Aniene 30, 00198 – Roma

Telefono: ‎+39 06.52728531

E-mail: workshop@tpi.it