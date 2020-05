Workshop di giornalismo online TPI | Summer 2020

Ti piace scrivere? Il tuo sogno è fare il giornalista ma non sai da dove iniziare? Vuoi acquisire gli strumenti essenziali per emergere in un settore sempre più competitivo e metterti alla prova? Il workshop di TPI fa per te

Da lunedì 8 a venerdì 12 giugno 2020 torna il workshop di giornalismo organizzato da TPI, che quest’anno, per ragioni legate all’emergenza Coronavirus, si terrà interamente online, su una piattaforma il cui link di accesso verrà fornito ai partecipanti a iscrizione completata (per chi non potesse partecipare a tutte le lezioni in diretta invieremo la registrazione).

Cinque giorni intensivi, con lezioni di due ore e mezza al giorno (dalle 10 alle 12,30), durante i quali avrai l’opportunità di imparare dalle più importanti firme di TPI la gestione di un giornale online, resa oggi ancor più difficile a causa del Coronavirus, le linee-guida per la preparazione di un’intervista e per la realizzazione di un’inchiesta. I relatori del corso saranno le firme più importanti di TPI, da Luca Telese a Selvaggia Lucarelli, dal direttore TPI Giulio Gambino alla giornalista Francesca Nava che ha realizzato un’inchiesta in più parti su quanto avvenuto a Bergamo durante l’emergenza Coronavirus.

PROGRAMMA: trovate le informazioni precise nel programma che abbiamo pubblicato QUI.

QUANTO COSTA: Il workshop è a pagamento. La quota di partecipazione è pari a 185 euro (IVA inclusa).

QUANDO: Da lunedì 8 giugno a venerdì 12 giugno 2020.

ORARIO: Dalle 10 alle 12,30.

COME PARTECIPARE: Invia subito la tua candidatura (o anche semplici richieste di informazioni aggiuntive) su workshop@tpi.it. Ti risponderemo immediatamente.

PERCHÉ PARTECIPARE: Chi ha partecipato ai nostri workshop è entrato in contatto con il mondo del giornalismo arrivando a collaborare con TPI, ma anche con diverse testate italiane, tra cui il Corriere della Sera, la Repubblica, Limes, Il Fatto Quotidiano e altre ancora. Venti dei nostri partecipanti collaborano oggi attivamente con giornali italiani; tre lavorano nel nostro giornale; un partecipante è stato ammesso al master in giornalismo della Columbia University.

DOPO IL WORKSHOP: Per motivi di deontologia professionale, nessun partecipante avrà la possibilità di scrivere sul nostro giornale nel periodo del workshop. Tuttavia, la partecipazione al workshop rappresenta un accesso preferenziale per lo svolgimento di tirocini o periodi di stage in testate giornalistiche, compresa TPI, in quanto occasione di formazione pratica e concreta volta a favorire una comprensione del mondo del giornalismo di oggi.

Nello specifico:

QUI il programma

il scrivi a workshop@tpi.it per iscriverti

Potrebbero interessarti Workshop di giornalismo online TPI | Spring 2020 Winter 2019 Modulo d’iscrizione | TPI Journalism Workshop Winter 2019