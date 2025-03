Il Living Place Hotel Bologna: un hub alle porte della città, fra tradizione e modernità

Nell’organizzazione di buon evento aziendale è essenziale focalizzarsi fin dal principio sugli obiettivi che si sta cercando di raggiungere. Una delle più grandi distinzioni da tenere a mente riguarda il pubblico a cui tale evento è rivolto.

Generalmente, infatti, esistono due macrocategorie di eventi aziendali, ovverosia quelli rivolti ad un pubblico interno (quali dipendenti, associati e/o stakeholders), oppure quelli pensati per una platea esterna. Nel primo caso, il target può essere:

motivazionale, cioè volto a creare una cultura identitaria interna e a rafforzare il team building dei dipendenti;

formativo, poiché pensato per sviluppare il know-how interno e, dunque, rivolto esclusivamente alle risorse umane dell’azienda.

Sono incluse, nella prima categoria, gli eventi organizzati annualmente in concomitanza con festività pubbliche o aziendali (come l’anniversario della fondazione). Nella seconda, invece, rientrano sia i workshop formativi, sia le singole conferenze di aggiornamento informative riguardo il lancio di un nuovo prodotto, una politica di espansione sul mercato, etc.

Gli eventi aziendali rivolti ad un pubblico esterno, invece, sono generalmente promozionali, ovvero tendono a promuovere, appunto, la brand identity dell’azienda, oppure a dare visibilità e risalto alla medesima.

Come organizzare un evento aziendale

Al di là di quale sia il target primario dell’evento, è essenziale che ogni aspetto nell’organizzazione non venga lasciato al caso, bensì sia pensato in ottica di fidelizzare dipendenti, clienti e fornitori, oppure di promuovere sé stessi al pubblico esterno.

Uno degli aspetti più importanti rimane ovviamente la scelta della location: esistono ormai diverse strutture, come auditorium, hotel, hub, centri direzionali o centri congressuali, etc. che propongono spazi pensati ad hoc proprio per questo tipo di eventi.

