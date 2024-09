Si rafforza la collaborazione tra lo Yacht Club de Monaco e la Astir Marina Vouliagmeni

Lo Yacht Club de Monaco (YCM) e l’Astir Marina Vouliagmeni hanno rafforzato la loro collaborazione attraverso la firma di un Memorandum of Understanding (MoU), mirato all’ottenimento della certificazione “La Belle Classe Destinations by YCM”. Questa certificazione, istituita nel 2011, stabilisce uno standard di eccellenza per qualità delle infrastrutture, servizi e eventi, con l’obiettivo di creare una rete esclusiva di yacht club e porti turistici che rispettino l’unicità di ogni destinazione e promuovano lo sviluppo dello yachting sostenibile a livello globale.

Aleco Keusseoglou, Presidente della Société d’Exploitation des Ports de Monaco e della Société Monegasque Internationale Portuaire, ha sottolineato come l’accordo rientri nella strategia di espansione internazionale del Principato, con l’intento di esportare competenze monegasche e creare sinergie con i porti turistici di eccellenza che operano nel settore dello yachting. “Siamo entusiasti di rafforzare la nostra partnership con Astir Marina Vouliagmeni, che condivide i nostri valori e la nostra visione. Questa collaborazione contribuirà a stimolare l’economia locale, promuovendo la destinazione e creando nuovi posti di lavoro, grazie alla crescita del turismo legato allo yachting. È un passo significativo nella nostra missione di promuovere l’eccellenza nel settore”, ha dichiarato Bernard d’Alessandri, Segretario Generale dello Yacht Club de Monaco.

La collaborazione riflette anche il desiderio di Astir di beneficiare del know-how monegasco. Dal 2019, quando Astir Marina ha lanciato un progetto ambizioso per trasformare il porto in una struttura ultramoderna con servizi premium, la società ha collaborato con la Société Monegasque Internationale Portuaire (SMIP) per l’analisi del piano di attracco e la definizione delle infrastrutture. Questo progetto, con un forte focus sulla sostenibilità ambientale, è stato seguito da vicino dal Presidente dello Yacht Club de Monaco, S.A.S. il Principe Alberto II, che ha potuto visionare i primi schizzi della futura clubhouse dello yacht club.

Durante una visita a Monaco, Penny Zaglaridou, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e CEO di Astir Palace Vouliagmeni, insieme a Konstantinos Mitsios, Direttore dello sviluppo presso Astir, hanno organizzato un incontro di lavoro con Bernard d’Alessandri e Aleco Keusseoglou per discutere i dettagli del design e dell’architettura dello yacht club. Questa collaborazione punta a consolidare ulteriormente la rete di destinazioni esclusive offerte ai proprietari di yacht, garantendo esperienze di altissimo livello nel rispetto della bellezza naturale delle località .