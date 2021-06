Una banca fotografica con le immagini più suggestive da tutte e Regioni Italiane, resa disponibile online, in modo gratuito, per tutto il mondo degli appassionati del nostro Paese : è l’ultimo sforzo di Enit, l’Ente Nazionale per il turismo (www.openlib.enit.it) .

Chiunque, previa selezione, potrà collaborare alla costruzione di questo immenso archivio internet che ha l’obiettivo di classificare, socializzare e rendere disponibile online l’intero patrimonio fotografico nazionale grazie alla collaborazione con le Regioni italiane.

Un’immensa comunità virtuale che conta migliaia di partner in tutto il pianeta. Si tratta di un grande archivio globale di opere digitalizzate che sono il passaparola visivo dell’Italia nel mondo.

I contenuti del portale di ricerca fotografico Enit, di cui è possibile download gratuito, sono organizzati in un database flessibile e gestiti mediante un sistema semplificato che consente anche di manipolare alcune foto. Il template ospiterà contenuti tracciati per facilitare la geolocalizzazione delle foto. Gli utenti sono invogliati alla scoperta.

La piattaforma consente di rintracciare titolo, autore e credits con classificazioni per tag e aree geografiche. Open Library è il primo database nazionale di foto distribuite con licenze Creative Commons che ne stabilisce precise condizioni di utilizzo, indicate dall’autore del contenuto, che dovranno essere rispettate.

Open Library nasce dall’ esperienze di openlib.emiliaromagnaturismo.it, database di elementi multimediali, prevalentemente di carattere fotografico, distribuiti gratuitamente e accessibili a tutti gli utenti web. Grazie a Enit, oggi tutte le Regioni Italiane sono rappresentate , con le foto più belle e suggestive, nel portale Open Library.