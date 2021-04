Furono Cento Consorti i benefattori che regalarono a Macerata la sua Arena Sferisterio, nel 1829. Sono Cento Mecenati che oggi continuano a sostenere uno dei più bei teatri lirici all’aperto del mondo. Molti sono cittadini di Macerata appassionati di lirica , ma ci sono anche cittadini stranieri che ogni anno vengono a godere lo spettacolo della lirica in una delle città medioevali più belle del centro Italia.

Una dei Cento Mecenati è Rosaria Del Balzo Ruiti, vera istituzione in città. E’ la Presidente della Croce Rossa di Macerata e la Presidente della Fondazione CARIM, Cassa di risparmio di Macerata.

Lei è doppiamente mecenate : una come privata cittadina appassionata di lirica e una , ben più sostanziosa, come Presidente della Fondazione Carim.

“Noi mecenati non siamo dei semplici sponsor o sostenitori economici dello Sferisterio – dice la presidente Del Balzo Ruiti -. Il mecenate è colui che affianca un progetto, lo protegge e lo condivide. Ci vuole una motivazione molto più forte per sentirsi mecenate.

Siamo coinvolti tutto l’anno nella vita artistica dello Sferisterio, e per noi appassionati di lirica è una cosa entusiasmante – continua Rosaria del Balzo Ruiti- e poter contribuire alla vita del nostro Teatro ci rende molto orgogliosi : lo Sferisterio , per una città come Macerata che vive di terziario, rappresenta un polo attrattivo turistico molto importante ed è pertanto un centro nevralgico della nostra città”.

L’adesione ai Centi Mecenati avviene attraverso il progetto ART BONUS istituito dal Ministero della Cultura per favorire il sostegno di privati al finanziamento di progetti culturali: la normativa prevede agevolazioni fiscali del 65% in tre anni , su 1000 euro devoluti se ne recuperano 650 sotto forma di credito di imposta.

“L’agevolazione fiscale come credito di imposta è un’intuizione molto importante del Ministero della Cultura per invogliare anche le imprese del territorio a finanziare progetti culturali – continua la Dal Balzo- Quest’anno siamo arrivati terzi al concorso “Progetto Art Bonus dell’anno” e questo oltre a renderci orgogliosi ci rende anche più competitivi : il prossimo anno vogliamo arrivare primi perché lo Sferisterio merita tutto il nostro impegno”.

