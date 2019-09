Potrebbero interessarti

Terremoto oggi in Italia 23 settembre 2019: scosse in provincia di Macerata | Scosse in tempo reale

Terremoto oggi Udine 22 settembre 2019: magnitudo ed epicentro

Terremoto oggi a Macerata: scossa nella notte a Castelsantangelo sul Nera

Terremoto oggi in Italia 22 settembre 2019: | Scosse in tempo reale: sisma in Friuli

Terremoto oggi Montenegro 21 settembre 2019 | Magnitudo | Epicentro | Ultime notizie

Terremoto oggi Puglia 21 settembre 2019 | Magnitudo | Epicentro | Ultime notizie

Terremoto oggi in Italia 21 settembre 2019: scossa in Puglia e a Salerno | Scosse in tempo reale

Terremoto oggi in Italia 20 settembre 2019: scossa vicino Foggia | Scosse in tempo reale

Terremoto oggi in Italia 19 settembre 2019: scossa di 2.7 in Molise | Scosse in tempo reale