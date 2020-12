Terremoto oggi nord Italia 29 dicembre 2020: magnitudo, epicentro e ultime notizie

TERREMOTO OGGI NORD ITALIA – Una forte scossa di terremoto è stata avvertita oggi, martedì 29 dicembre 2020, intorno alle ore 12,20 in diverse zone dell’Italia. Segnalazioni sono arrivate dal nord est, ma anche dalle regioni adriatiche e dal sud del paese. L’epicentro, secondo quanto riporta l’INGV, è stato registrato in Croazia (zona di Petrinja, a circa 50 chilometri da Zagabria) alle ore 12,19 con coordinate geografiche (lat, lon) 45.42, 16.22 ad una profondità di 10 chilometri. La magnitudo è stata di 6.4. Numerosi danni sono segnalati nella zona dell’epicentro con numerosi crolli e corrente saltata. Ancora nessuna notizia in merito ad eventuali vittime.

Discorso molto diverso in Italia dove, al momento, non risultano danni a cose o persone. “La scossa è stata avvertita distintamente sulla costa adriatica, ricevute alle sale operative dei Vigili del fuoco solo chiamate per informazioni, al momento nessuna richiesta di soccorso”, si legge sul profilo Twitter ufficiale dei Vigili del fuoco.

Notizia in aggiornamento…

Cosa fare in caso di una scossa

La mappa sismica

Qui di seguito una mappa della pericolosità sismica in Italia dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (espressa in termini di accelerazione massima dal suolo):

Se hai avvertito una scossa di terremoto e vuoi essere aggiornato su tutte le ultime scosse di oggi e dei giorni scorsi in Italia, clicca qui

Potrebbero interessarti Le immagini del forte terremoto in Croazia: diversi edifici crollati | FOTO E VIDEO Cosa fare in caso di Terremoto Terremoto oggi in Italia 29 dicembre 2020: scossa in Croazia avvertita anche nel Nord-Est | Tempo reale