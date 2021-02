Terremoto oggi Trento: magnitudo, epicentro e ultime news

TERREMOTO OGGI TRENTO – Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi, 22 febbraio 2021, alle ore 13,04 in provincia di Trento. Secondo l’INGV, la scossa è stata di magnitudo 3.5 ed è stata registrata con epicentro a 4 chilometri a nord ovest di Ala, in provincia di Trento, ad una profondità di 12 chilometri. La scossa è stata avvertita dalla popolazione che ha cercato informazioni sui social. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.

Notizia in aggiornamento

Tutte le scosse di oggi, 22 febbraio

Cosa fare in caso di una scossa

Qui di seguito una mappa della pericolosità sismica in Italia dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (espressa in termini di accelerazione massima dal suolo):

Se hai avvertito una scossa di terremoto e vuoi essere aggiornato su tutte le ultime scosse di oggi e dei giorni scorsi in Italia, clicca qui

