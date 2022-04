Terremoto oggi Roma: scossa, magnitudo, epicentro e ultime notizie

TERREMOTO OGGI ROMA – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è avvenuto a Roma nella serata di oggi, 11 aprile 2022, intorno alle ore 22,20. Secondo l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), l’epicentro è stato registrato nella zona: 2 chilometri a sud ovest di Ciciliano (provincia di Roma) alle ore 22:21 con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9520, 12.9240 ad una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata avvertita dalla popolazione in diversi comuni della provincia di Roma. In allerta i residenti dei comuni alle porte della Capitale tra Tivoli, Guidonia Marcellina Sant’Angelo Romano. Tante le segnalazioni sui social, in particolare Twitter. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.