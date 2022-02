Terremoto oggi Reggio Emilia: magnitudo, epicentro e ultime notizie

TERREMOTO OGGI REGGIO EMILIA – Una forte scossa di terremoto è stata avvertita oggi, mercoledì 9 febbraio 2022, intorno alle ore 20 in zona Reggio Emilia. Secondo quanto riporta l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la scossa di magnitudo 4.0 è avvenuta a 4 chilometri ad est di Bagnolo in Piano (provincia di Reggio Emilia) alle ore 19:55 con coordinate geografiche (lat, lon) 44.777, 10.718 ad una profondità di 7 chilometri. La scossa è stata avvertita nitidamente dalla popolazione. Diverse le segnalazioni sui social network da città come Parma, Bologna, Modena, Reggio Emilia e tanti altri comuni emiliani. Al momento non sono segnalati grossi danni a cose o persone. Alle ore 21 poi un’altra forte scossa di magnitudo 4.3 con epicentro a 3 chilometri a nord ovest di Correggio (provincia di Reggio Emilia). Infine altre due scosse di magnitudo 2.6 e 2.7 registrate rispettivamente alle ore 21,14 e alle ore 21,30 sempre in zona Reggio Emilia.