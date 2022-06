Terremoto oggi Reggio Calabria: scossa, magnitudo, epicentro e ultime notizie

TERREMOTO OGGI REGGIO CALABRIA – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata con epicentro a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria, oggi, 14 giugno 2022, alle ore 18.34. Il sisma è stato nettamente avvertito in tutto il reggino. Secondo l’Ingv il sisma ha registrato coordinate geografiche (lat, lon) 38.3980, 16.3490 ad una profondità di 11 km. Tante le segnalazioni sui social, in particolare Twitter. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. (In aggiornamento)