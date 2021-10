Terremoto oggi Pesaro Urbino: magnitudo, epicentro e ultime notizie

TERREMOTO OGGI PESARO URBINO – Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi, venerdì 29 ottobre 2021, alle ore 12,53 nella zona di Pesaro Urbino, nelle Marche. Secondo l’INGV, la magnitudo registrata è stata di 4.3, con epicentro a tre chilometri a nord di Montefelcino, in provincia di Pesaro Urbino, con coordinate geografiche (lat, lon) 43.762, 12.83 ad una profondità di 38 km. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione, in tutto il pesarese e anche in zone limitrofe come Osimo, Ancona e Jesi. Tanti utenti si sono riversati sui social per commentare il terremoto, e hanno parlato di una scossa breve ma intensa, come una “bastonata assurda”. Molte le chiamate ai vigili del fuoco ma al momento non risultano invece segnalazioni di danni o di persone ferite.

Da segnalare come nella stessa zona ci sono state a breve distanza alcune scosse di assestamento. In particolare a un chilometro da Serrungarina, una nuova scossa è stata registrata subito dopo, alle ore 12.56, con magnitudo 2.7 e coordinate geografiche (lat, lon) 43.754, 12.863 ad una profondità di 37 km. Un altro sisma di magnitudo 2.3 è avvenuto a 2 chilometri da Serrungarina alle 13.25 con coordinate geografiche (lat, lon) 43.754, 12.849 ad una profondità di 40 km.