Terremoto oggi Perugia 5 dicembre 2022: info su magnitudo ed epicentro

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata oggi, lunedì 5 dicembre 2022, a Pietralunga, in provincia di Perugia, a una profondità di 9 chilometri.

La scossa è stata registrata dall’Ingv con coordinate geografiche (lat, lon) 43.4780, 12.4370. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione dell’Alto Tevere, inclusi gli abitanti della provincia di Pesaro-Urbino.

Al momento fortunatamente non si segnalano danni a persone o cose. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.7 è classificato come “molto leggero” ed è descritto come segue: “spesso avvertito, ma generalmente non causa danni”.

Notizia in aggiornamento