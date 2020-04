Terremoto oggi | 26 aprile 2020 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora | Italia

TERREMOTO OGGI ITALIA – Sono raccolte qui in tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di terremoto in Italia di oggi, domenica 26 aprile 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale:

Scosse nella notte a Pozzuoli

Tre scosse di terremoto sono state registrate nella notte di oggi a Pozzuoli (Napoli). La prima scossa, con magnitudo 2, è arrivata alle ore 4.16. La seconda, di magnitudo 2,5, è stata registrata alle 4.41. La terza scossa invece è arrivata alle 4.59 con magnitudo 3,1. Non si segnalano per il momento danni a cose o persone.

Scossa in provincia dell’Aquila

Una scossa di terremoto di magnitudo 2,6 è stata registrata oggi vicino a Cagnano Amiterno, in provincia dell’Aquila, alle ore 4.05 della notte.

Le scosse di ieri, sabato 25 aprile 2020

Cosa fare in caso di una scossa

Qui di seguito una mappa della pericolosità sismica in Italia dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (espressa in termini di accelerazione massima dal suolo):

