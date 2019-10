Terremoto oggi | 24 ottobre 2019 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora | Italia

TERREMOTO OGGI ITALIA – Sono raccolte qui in tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di terremoto in Italia di oggi, giovedì 24 ottobre 2019: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale:

Ore 10,28 – Lieve scossa in provincia di Isernia

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata a Pizzone, in provincia di Isernia, a una profondità di 9 chilometri.

Ore 9,40 – Sisma in Valle d’Aosta

Un terremoto di magnitudo 2.0 si è verificato a Saint Nicolas, in Valle d’Aosta, a una profondità di 10 chilometri.

Ore 7,19 – Scossa in provincia di Crotone

Un sisma di magnitudo 2.4 è stato registrato nella costa Ionica Crotonese, in provincia di Crotone, a una profondità di 4 chilometri.

Ore 4,46 – Terremoto in provincia di Pisa

Una scossa di terremoto è stata registrata nella costa della Toscana settentrionale, in provincia di Pisa. Il sisma, di magnitudo 2.5, è stato localizzato a una profondità di 8 chilometri.

Le scosse di ieri, 22 ottobre

Diverse scosse di terremoto sono state registrate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella giornata di ieri, mercoledì 22 ottobre. Tra le scosse più rilevanti, si segnalano quella che è stata registrata alle 5,45 a Norcia, in provincia di Perugia, la cui magnitudo è stata di 1.3. Alle 6,01, invece, un sisma di magnitudo 1.5 si è verificato ad Artena, in provincia di Roma, il cui ipocentro è stato individuato a una profondità di 11 chilometri.

Alle 9,36, un terremoto di magnitudo 2.3 è stato registrato a Moncalieri, in provincia di Torino, a una profondità di 39 chilometri. Alle 11,53, invece, un sisma di magnitudo 2.5 è stato localizzato nel mar Tirreno Meridionale a una profondità di 10 chilometri.

Due lievi scosse sono state registrate nel primo pomeriggio in provincia di Rieti, nei luoghi devastati dal terremoto che colpì il Centro Italia nel 2016. Il primo sisma, la cui magnitudo è stata di 1.5, si è verificato alle 14,09 ad Amatrice, mentre il secondo con magnitudo 1.5 si è verificato ad Accumoli alle 14,22.

Infine, alle 15,59, un sisma di magnitudo 2.7 è stato registrato a Bronte, in provincia di Catania, a una profondità di 30 chilometri.

Le scosse di ieri, mercoledì 23 ottobre 2019

Cosa fare in caso di una scossa di terremoto

Qui di seguito una mappa della pericolosità sismica in Italia dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (espressa in termini di accelerazione massima dal suolo):

Se hai avvertito una scossa di terremoto e vuoi essere aggiornato su tutte le ultime scosse di oggi e dei giorni scorsi in Italia, clicca qui