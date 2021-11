Terremoto oggi | 20 novembre 2021 | Lista INGV terremoti | Ultima ora | Italia

TERREMOTO OGGI ITALIA – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di terremoto in Italia di oggi, sabato 20 novembre 2021: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale:

Ore 06.40 – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 ha svegliato all’alba di stamani Livorno. Un boato e la terra ha tremato per alcuni secondi. Non si segnalano danni. Il sisma è stato avvertito in città e su gran parte della costa livornese. Alla prima scossa, quella d’intensità maggiore che si è verificata alle 6.21, ne sono seguite altre due alle 6.24 e 6.25 rispettivamente di magnitudo 2.0 e 2.1.

Il sisma, che secondo gli accertamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha avuto come epicentro un tratto di mare (geograficamente è Mar Ligure) tra Livorno e Rosignano Solvay, è stato avvertito da gran parte degli abitanti di Livorno, a Rosignano e a Cecina, ma non ci sono stati episodi di panico anche se sono state molte le telefonate arrivate ai numeri di emergenza di vigili del fuoco, polizia e carabinieri. In passato si erano registrare scosse di terremoto nell’area marina della Meloria, una zona considerata sismica, dove si trova anche un impianto di gassificazione.

Qui di seguito una mappa della pericolosità sismica in Italia dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (espressa in termini di accelerazione massima dal suolo):