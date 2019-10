Potrebbero interessarti

Terremoto oggi L’Aquila sabato 12 ottobre 2019: magnitudo ed epicentro

Terremoto oggi in Italia 12 ottobre 2019: scossa in provincia dell’Aquila | Scosse in tempo reale

Terremoto oggi in Italia 11 ottobre 2019: scossa in provincia di Macerata | Scosse in tempo reale

Terremoto oggi in Italia 10 ottobre 2019: scossa vicino alla costa a Crotone | Scosse in tempo reale

Terremoto oggi in Italia 9 ottobre 2019: scossa in provincia di Messina | Scosse in tempo reale

Terremoto oggi in Italia 8 ottobre 2019: scossa in provincia di Foggia | Scosse in tempo reale

Forte scossa di terremoto a Catanzaro

Terremoto oggi in Italia 7 ottobre 2019: scossa in provincia di Catanzaro | Scosse in tempo reale

Terremoto oggi in Italia 6 ottobre 2019: | Scosse in tempo reale