Terremoto oggi | 10 febbraio 2024 | Lista INGV terremoti | Ultima ora | Italia

TERREMOTO OGGI ITALIA – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di terremoto in Italia di oggi, sabato 10 febbraio 2024: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale:

Ore 16.24 – Forte scossa in provincia di Salerno

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 16.10 in provincia di Salerno. La magnitudo è di 3.9, l’epicentro è nel Comune di Ricigliano. [Leggi la notizia].

Ore 14.45 – Parma, terremoto a Felino

Un’altra scossa, questa volta di magnitudo 2.5, è stata registrata alle 14.43 in provincia di Parma. L’epicentro è localizzato nel Comune di Felino.

Ore 12.20 – Continua lo sciame sismico nel Parmense

Nella mattinata di oggi l’Ingv ha registrato altre tre scosse di terremoto in provincia di Parma con magnitudo comprese fra 2.3 e 2.4 ed epicentro tra Langhirano e Fornovo.

Ore 05.45 – Scossa in provincia di Parma

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 è stata registrata dall’Ingv alle 05.42 in provincia di Parma con epicentro nel Comune di Langhirano. Da diverse ore ormai la zona del Parmense è interessata da uno sciame sismico. Ieri alle 13.06 la scossa più forte, di magnitudo 4.1. Non risultano per ora danni a persone o cose.

Qui di seguito una mappa della pericolosità sismica in Italia dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (espressa in termini di accelerazione massima dal suolo):