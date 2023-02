Terremoto oggi Friuli-Venezia Giulia 16 febbraio 2023

Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi, giovedì 16 febbraio 2023, in Friuli-Venezia Giulia: l’epicentro del terremoto è al largo della Croazia e la magnitudo è di 5.0.

Secondo quanto registrato dall’Ingv, la scossa è stata individuata nella Costa Croata Settentrionale con coordinate geografiche (lat, lon) 44.9680, 14.7480 ad una profondità di 9 km.

Il terremoto, come detto, è stato avvertito in diversi comuni del Friuli-Venezia Giulia, ma anche in altre zone d’Italia, come ad esempio le Marche e la provincia autonoma di Trento.

Subito dopo la scossa, numerose persone si sono riversate sui social in cerca di informazioni. Non risultano al momento danni a persone o cose, ma solamente tanto spavento.

“Non è stata una sensazione piacevole” ha scritto un utente su Twitter, mentre qualcun altro ha testimoniato: “Ero seduta al tavolo e mi sono alzata immediatamente, scossa molto forte”.