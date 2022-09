Terremoto oggi Ascoli Piceno: magnitudo, epicentro e ultime notizie

TERREMOTO OGGI MARCHE – Tre scosse di terremoto hanno fatto tremare oggi, giovedì 22 settembre 2022, le Marche, in particolare la provincia di Ascoli Piceno. Secondo quanto riporta l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la prima – la più forte – è stata registrata alle ore 12,24 a 4 chilometri a sud ovest di Folignano (in provincia di Ascoli Piceno) con coordinate geografiche (lat, lon) 42.7880, 13.6110 ad una profondità di 24 chilometri; la seconda di magnitudo 3.6 è avvenuta nella stessa zona (4 chilometri a sud ovest di Folignano (Ascoli Piceno)) alle ore 12:25 con coordinate geografiche (lat, lon) 42.7890, 13.6150 ad una profondità di 10 chilometri; la terza e – per ora – ultima alle ore 12:27 con medesimo epicentro (4 chilometri a sud ovest di Folignano (Ascoli Piceno)) con coordinate geografiche (lat, lon) 42.7870, 13.6140 con magnitudo di 2.0 e ad una profondità di 23 chilometri. Le scosse, in particolare le prime due, sono state nitidamente sentite dalla popolazione che si è allarmata. In diversi sono usciti dalle proprie abitazioni, altri hanno segnalato il terremoto sui social. Verifiche in corso per eventuali danni a cose o persone.