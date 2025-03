Un terremoto di magnitudo 4.2 è stato registrato oggi, martedì 18 marzo 2025, a Vaglio Basilicata, in provincia di Potenza, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.6783, 15.8553 ad una profondità di 14 km. Il sisma, registrato dall’Ingv, è stato avvertito in diverse zone della Basilicata e anche in alcune aree della Puglia.

Tanto lo spavento per la popolazione locale con diversi utenti che hanno testimoniato la propria esperienza sui social come X o Facebook. Il terremoto, fortunatamente, sembrerebbe non aver comunque provocato danni a persone o cose.