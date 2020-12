Terremoto a Milano oggi 17 dicembre 2020: le ultime notizie sulla scossa

Oggi, giovedì 17 dicembre 2020, in provincia di Milano si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.8: di seguito tutte le ultime notizie sul sisma, il cui epicentro è stato individuato a 1 chilometro da Trezzano sul Naviglio.

Terremoto a Milano, il sindaco di Trezzano a TPI: “Qui nell’epicentro nessun danno”

Secondo le prime informazioni fornite dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto si è verificato alle 16,59 a Trezzano sul Naviglio, a una profondità di 8 chilometri.

Il comune si trova Sud-Ovest di Milano e dista circa 10 chilometri dalla città meneghina. Il sisma, che è stato avvertito nitidamente anche nel Novarese, non avrebbe per il momento provocato danni a persone o cose (qui tutte le notizie in tempo reale su eventuali danni).

Subito dopo la scossa, decine di persone hanno iniziato a scrivere sui social in cerca di informazioni. In molti hanno addirittura paragonato la scossa a “un’esplosione”. Diverse persone, invece, una volta passata la paura hanno sottolineato come in questo 2020 “non ci siamo fatti mancare nulla, neanche il terremoto”.

