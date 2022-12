Terremoto Eolie (Messina) oggi domenica 4 dicembre 2022: magnitudo ed epicentro

Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, domenica 4 dicembre 2022, alle ore 8.12 a largo delle Isole Eolie (Messina), in Sicilia, a circa 16 chilometri da Lipari. La scossa, di magnitudo 4.6, secondo quanto riporta l’INGV, è avvenuta per fortuna in mare. Molte le persone comunque che hanno avvertito il sisma. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Il terremoto di oggi ha avuto coordinate geografiche (lat, lon) 38.3540, 14.8590 ad una profondità di 3 chilometri. Pochi minuti dopo, alle 8.18, un’altra scossa di minore intensità, 2.0.

Paura tra la popolazione della fascia tirrenica: il sisma è stato nettamente avvertito in molti comuni del messinese e del palermitano. Nei giorni scorsi si era registrato uno sciame sismico nel Tirreno Meridionale nel mare al largo tra la costa palermitana e trapanese con sette scosse registrate dall’istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa più intensa di magnitudo 3.5.