WhatsApp lancia la condivisione dello schermo per le videochiamate: ecco come funziona

WhatsApp lancia la condivisione dello schermo per le videochiamate

Su WhatsApp sarà possibile condividere lo schermo durante una videochiamata: lo ha annunciato Mark Zuckerberg in un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

“Stiamo introducendo la possibilità di condividere lo schermo nel corso di una videochiamata” ha scritto l’amministratore delegato di Meta, il gruppo che possiede anche la popolare app di messaggistica istantanea, allegando l’immagine di uno smartphone su cui è attiva la nuova funzione.

Da quello che si apprende, d’ora in avanti, nel corso di una videochiamata con una o più persone, basterà premere il pulsante “condividi” per mostrare foto, documenti e slide agli altri interlocutori.

Per agevolare questa funzione, inoltre, gli utenti potranno effettuare le loro videochiamate su WhatsApp anche in orizzontale per facilitare la condivisione di testi o anche video.