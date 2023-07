Vodafone down oggi 13 luglio 2023: chiamate, non funziona, cosa è successo

AGGIORNAMENTO ORE 14.40 – Il problema, fanno sapere da Vodafone, si è risolto.

VODAFONE DOWN – Oggi, 13 luglio 2023, in tutta Italia si sta registrando un down di Vodafone. Molti utenti stanno segnalando anche sui social diversi problemi e malfunzionamenti, sia da mobile che da rete fissa, in particolare per quanto riguarda le chiamate. Il problema, secondo le segnalazioni, riguarda soprattutto la possibilità di chiamare. Anche se la chiamata parte, dall’altra parte non sentono nulla. Il down di Vodafone di oggi non sembra riguardare invece la connessione internet e i dati in mobile. Il problema sembra essere iniziato intorno alle 12. Anche il sito Downdetector segnala malfunzionamenti sulla rete Vodafone da un po’ tutta Italia, in particolare le grandi città.

Su Twitter l’azienda sta rispondendo ad alcuni utenti che segnalano il down: “Siamo a conoscenza della situazione che ci segnali. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio. Spegni e riaccendi periodicamente il tuo smartphone per consentire il corretto collegamento quando il segnale sarà nuovamente disponibile”, scrive Vodafone.