Elon Musk dice addio al classico logo dell’uccellino di Twitter. Il miliardario che dallo scorso ottobre è proprietario del social ha infatti annunciato: “Presto diremo addio al marchio Twitter e, gradualmente, a tutti i suoi uccellini”. E a seguire: “Se stasera verrà pubblicato un logo X abbastanza buono, da domani sarà live in tutto il mondo”.

Nei mesi scorsi il numero 1 di Tesla e Space X aveva cambiato la ragione sociale di Twitter in X Corp, chiarendo anche la volontà di creare una super app, come WeChat in Cina. Nel breve video pubblicato oggi da Musk, si vede una a grande X, come a dar l’idea di una novità in arrivo. Questo dunque dovrebbe essere il nuovo logo del social, che presto dovrebbe sostituire l’iconico uccellino bianco su sfondo azzurro. Successivamente in un audio su Twitter Spaces ha aggiunto che avrebbe dovuto “cambiare il logo già da molto tempo”.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

If a good enough X logo is posted tonight, we’ll make go live worldwide tomorrow — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

Nonostante il restyling, gli affari non stanno andando come sperato. Dopo aver licenziato migliaia di dipendenti, ora deve affrontare una casa per gli ex lavoratori che reclamano almeno 500 milioni di dollari in Tfr. Così come non è stato apprezzata la scelta di limitare il numero di tweet giornalieri. Mark Zuckerberg ha subito risposto cercando di capitalizzare il malcontento degli utenti, e ha lanciato un nuovo social, Threads, che ha superato i cento milioni di account in pochi giorni.