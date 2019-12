L’immagine di un uovo è il tweet più ritwittato del 2019: tutti i record dell’anno

La fine dell’anno è un momento utile per tirare le somme e stilare bilanci. Come ogni anno, anche Twitter ha fatto un resoconto del 2019 – in termini di cinguettii, ovviamente – stilando una classifica su hashtag, tweet e profili da record in Italia e nel mondo nel 2019.

Tra questi troviamo il tweet delle Iene con l’addio Nadia Toffa, l’incendio di Notre Dame a Parigi, e anche un uovo.

È suo infatti il tweet più condiviso nel 2019: si tratta del World Record Egg, un profilo creato ad hoc per vincere questo record e attribuito a un uovo, che è riuscito a totalizzare oltre 958 mila retweet.

Tra i politici di cui si è discusso di più nel 2019 il primo è Trump seguito da Obama; tra gli sportivi al top c’è il calciatore brasiliano Neymar, tra le serie televisiva ‘Il trono di Spade’, mentre l’emoji più popolare su Twitter nel mondo nel 2019 è quella della faccetta che ride con le lacrime.

Passando agli gli hashtag, quello più utilizzato a livello mondiale è stato #NotreDame, a causa dell’incendio che ha interessato la cattedrale di Parigi lo scorso 15 aprile. Al secondo posto troviamo l’hashtag che commemora l’inizio dell’era Reiwa (periodo di bella armonia) inaugurata il 1° maggio con l’ascesa al trono di Naruhito come 126° Imperatore del Giappone. Al terzo posto troviamo invece #Venezuela, hashtag che ha seguito la crisi e lo scontro tra Maduro e Guaidó.

Le classifiche mondiali fanno emergere anche i Bts, un gruppo musicale K-pop (musica pop coreana) molto popolare in Rete. Dopo che Twitter ha pubblicato le classifiche del 2019, i fan del gruppo hanno iniziato a retwittare un loro video portandolo a superare il World Record Egg.

In Italia, invece, in testa alla classifica dei più ritwittati, c’è l’addio da parte della redazione de Le Iene a Nadia Toffa, inviata e conduttrice del programma televisivo venuta a mancare ad agosto 2019. Il tweet è anche quello che ha ricevuto più like.

Segue il tweet di Teresa Bellanova, ministro delle politiche agricole, che ha ironizzato sul suo look dopo le critiche ricevute durante il giuramento al Quirinale. Al terzo posto i ringraziamenti della campionessa di nuoto Federica Pellegrini dopo la vittoria della medaglia d’oro nei 200 metri stile libero ai Mondiali di nuoto, a luglio in Corea del Sud.

Il movimento Friday for future, fondato da Greta Thunberg, è al quinto posto in Italia nella classifica degli argomenti più ritwittati. Ad aggiudicarsi il primo posto nella categoria c’è invece la cantante Laura Pausini.

Per la politica, in Italia l’hashtag più utilizzato è #Salvini, mentre quelli più popolari nelle categorie intrattenimento e sport sono, rispettivamente, #amici18 e #juventus.

