Trapianto di capelli in Italia vs. Turchia: prezzi e migliori cliniche

Nella ricerca di soluzioni alla caduta dei capelli, il trapianto di capelli ha guadagnato popolarità come opzione efficace e duratura. Attualmente, due destinazioni che si distinguono nel mercato internazionale per i loro servizi di trapianto di capelli sono la Turchia e l’Italia. In questo articolo sul trapianto di capelli in Turchia vs. Italia, esploreremo le differenze di prezzo e le migliori cliniche in Turchia e in Italia per il trapianto di capelli, al fine di aiutare coloro che desiderano recuperare i propri capelli in modo sicuro ed efficace.

Trapianto di capelli in Italia vs. Turchia

Senza dubbio, Türkiye ha cambiato il paradigma della domanda e dell’offerta quando si tratta di trapianto di capelli. 10 anni fa i prezzi in paesi come Italia e Spagna erano tra i settemila e gli ottomila euro, ma è arrivata la Turchia e ha cambiato il paradigma domanda-offerta e noi abbiamo dovuto adattarci. Il trapianto nelle loro cliniche costa circa € 3.200,00, innestando tutte le unità follicolari appropriate sul paziente utilizzando il metodo FUE o STRIP. E non esiste una tecnica segreta per renderlo più economico, la tecnica è la stessa dei centri dove il trapianto può costare fino a 10mila euro.

Un’altra cosa sorprendente della Turchia che si distingue dalla concorrenza è che le consultazioni sono illimitate, cioè il paziente può trascorrere quante volte vuole prima dell’intervento e sempre con il chirurgo, senza pubblicità. Per quanto riguarda il periodo postoperatorio, sono ugualmente illimitati; in linea di massima il paziente si visita dalle sei alle dieci volte nell’anno successivo all’intervento, cosa che non avviene nei centri medici italiani.

Tuttavia, non tutto è perfetto. Nella maggior parte di queste cliniche a basso costo non c’è il dermatologo, c’è semplicemente un chirurgo che solitamente non si preoccupa delle cure mediche. Il paziente va e lo mettono direttamente in sala operatoria. Ma ci sono pazienti che, con cure mediche, non avrebbero bisogno di un intervento chirurgico diretto e pazienti che, se non si sottopongono a cure mediche preventive, il risultato del trapianto sarà pessimo.

Ciò significa che molte persone credono che l’intervento chirurgico sia la soluzione definitiva e pensano che più costa, meglio è. Ma a volte un trattamento è più economico, andare in un buon posto dove si riceve un buon consiglio, perché a volte si può risparmiare sull’intervento o richiederlo più piccolo.

Un’altra cosa a favore dell’Italia è che la legislazione qui è più severa. Solo i medici possono operare e potrai verificare se la clinica in cui ti sottoporrai al trapianto di capelli dispone dei permessi adeguati sulla pagina del Ministero della Salute della regione in cui ti sottoporrai all’intervento. Puoi anche vedere se il medico ha le autorizzazioni appropriate sul sito web dell’associazione medica ufficiale.

Tutti hanno un’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile e professionale, così come quella della clinica. In Türkiye, accedere a queste informazioni è più difficile. Ora, questo non significa che non ci siano ottime cliniche e interventi chirurgici molto ben fatti in Turchia, ma vale la pena andare in una clinica dove non sai se il medico ti curerà, c’è una legislazione diversa, in un lingua diversa?

Prezzi e migliori cliniche

Passiamo alla parte interessante. Dove confronteremo oggi i costi di entrambi i paesi in modo che tu possa redigere i tuoi conti in tutta tranquillità.

Le migliori cliniche e prezzi in Turchia

1- Capilclinic

Capilclinic è un centro specializzato in trattamenti per capelli che dispone di strutture all’avanguardia. Le moderne strutture sono progettate per offrire ai pazienti un ambiente piacevole e sicuro durante la loro esperienza presso il nostro centro.

Il suo primo pacchetto si chiama Pack Min Time FUE™ e costa 2.190€ IVA inclusa. Include una consulenza preoperatoria, autista privato con trasferimenti alla clinica e all’hotel, 2 notti in hotel 4* con colazione, il trapianto di capelli Min Time FUE™, una consulenza postoperatoria, consultazioni postoperatorie, il primo lavaggio in clinica e traduttore.

Il suo secondo pack è il DHI Pack che ha un valore di 2.290€ IVA inclusa. Offre una consulenza preoperatoria, autista privato con trasferimenti alla clinica e all’hotel, 2 notti in hotel 4* con colazione, trapianto di capelli Min Time FUE™, una consulenza postoperatoria, consultazioni postoperatorie, il primo lavaggio la clinica e il traduttore.

2- Clinica Hairmedico

La clinica Hairmedico offre servizi di trapianto di capelli di alta qualità a un costo accessibile. Inoltre, i pazienti possono usufruire di servizi come il trapianto di barba, il trapianto di sopracciglia e il trapianto di capelli per le donne. Questa clinica non solo fornisce servizi terapeutici, ma organizza anche piani di viaggio e hotel in cui soggiornare per i suoi pazienti.

Questi i principali pacchetti Hairmedico:

La tua agenzia turistica convenzionata ti offrirà un soggiorno confortevole vicino alla clinica. Avrai anche il supporto di interpreti durante il processo di trattamento. Hanno anche un impacco per capelli postoperatorio (Shampoo in schiuma + Shampoo + Vitamine + Lozione), follow-up postoperatorio per 1 anno da parte del medico e ovviamente trasporto: ritiro e consegna VIP. In base a ciò offrono:

Un pacchetto standard a 2.600 €, un pacchetto Dr Arslan Gold a 3.800 € e un pacchetto Dr Arslan VIP a 4.200 €.

3- Gruppo BlueMagic

Il Gruppo BlueMagic è famoso per l’utilizzo delle tecnologie più innovative come il trapianto di capelli MICRO FUE SAPPHIRE e la PEN DHI CHOI di alta qualità. Hanno anche il miglior trattamento PRP disponibile.

Hanno un Pacchetto Platinum, che comprende: visita medica, trapianto di capelli eseguito dai migliori chirurghi in Turchia, i più recenti metodi DHI e FUE, traduttore personale, alloggio a 5 stelle con colazione inclusa, trasferimenti privati ​​aeroporto/hotel/clinica, pranzo in la clinica, trattamento PRP per rafforzare nuovi innesti e rivitalizzare i vecchi follicoli piliferi, programma post-terapia di 12 mesi con il nostro team dedicato di esperti – 6 follow-up assegnati e flessibilità delle date. Tutto tra £ 3.200 e £ 4.400 (da $ 4.240 a $ 5.826 circa)

Un altro pacchetto si chiama Blue Diamond, che include tutto il pacchetto Platinum più: trasporto di lusso, sistemazione a 5 stelle di fascia alta, tour privato esclusivo, assistenza medica giornaliera presso il tuo hotel, kit post-terapia per 12 mesi £ 1000, trattamento con cellule staminali, terapia laser per capelli, accesso giornaliero a tempo pieno per 12 mesi al nostro team post-operatorio, pettine e cuffia marchiati, visita medica dopo 12-18 mesi. Tutto questo aggiungendo £ 2.340 ($ 3.098 circa) al costo del primo pacchetto.

Le migliori cliniche e prezzi in Italia

1- Capilclinic

Capilclinic Italia si è consolidata come una delle migliori opzioni per i trapianti di capelli, distinguendosi soprattutto per il suo rapporto qualità-prezzo. Capilclinic conta su un team di professionisti altamente qualificati e con anni di esperienza nel campo della chirurgia capillare. Le procedure sono eseguite da medici certificati che utilizzano tecniche avanzate, come la tecnica FUE Zaffiro Max Density, che garantisce risultati naturali e duraturi. Una delle ragioni per cui Capilclinic è così popolare è per i suoi prezzi accessibili senza compromettere la qualità. Offrono vari piani che si adattano a diverse esigenze e budget.

Ad esempio, il Piano M costa circa 2.990 € ed è ideale per chi ha una perdita di densità lieve. Per casi più avanzati, il Piano XL costa circa 4.690€ e include il massimo numero di follicoli e trattamenti aggiuntivi per garantire i migliori risultati. Capilclinic non solo si concentra sull’offrire prezzi competitivi, ma anche nel garantire risultati eccezionali. Utilizzano tecniche all’avanguardia e forniscono un follow-up post-operatorio dettagliato per assicurarsi che i pazienti ottengano i migliori risultati possibili.

Con cliniche situate in città chiave come Roma e Milano, Capilclinic facilita l’accesso ai suoi servizi senza la necessità di viaggiare all’estero. Questo non solo fa risparmiare tempo e denaro, ma permette anche ai pazienti di comunicare nella propria lingua e ricevere un’attenzione personalizzata. In sintesi, Capilclinic Italia combina esperienza, prezzi competitivi e risultati garantiti, rendendola un’opzione di spicco per chi cerca un trapianto di capelli di alta qualità.

2- Istituti tricologici Giglio & Co.

La seconda migliore opzione sono gli Istituti tricologici Giglio & Co. che operano in diverse città d’Italia. Questa è un’ottima soluzione per le persone che soffrono di calvizie, poiché dispone di trattamenti per capelli legati alla natura e all’ecologia. Per molti anni hanno avuto buoni risultati.

Uno dei pregi degli Istituti tricologici Giglio & Co. è quello di effettuare gratuitamente un check-up specialistico. Quindi è la persona che poi sceglie quale trattamento desidera ricevere. Costano circa 7.200€.

3- Pallaoro Medical Laser

La clinica Pallaoro ha iniziato la sua attività agli inizi degli anni ’80 e si è distinta nel campo della chirurgia estetica. Il Dr. Pallaoro e il suo team offrono una vasta gamma di trattamenti, inclusi trapianti di capelli e barba, nonché interventi di chirurgia estetica del viso e del corpo. Gli interventi sono eseguiti dal Dr. Carlo Alberto Pallaoro, utilizzando il metodo Micro FUE. I prezzi variano: 7500€ per tremila capelli e 12.000 € per cinquemila capelli.